طريقة عمل الفراخ المقرمشة على قد الإيد زي كنتاكي.. دلعي أطفالك وأسرتك

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

ينفق الكثيرون الأموال الطائلة في الذهاب إلى المحال الكبرى المخصصة لبيع الفراخ المقرمشة، التي تتميز بخلطتها اللذيذة التي تجذبهم إليها وبخاصة الأطفال الذين يمتنعون عن تناولها داخل المنازل كونها تختلف عما يتناولنه في الخارج، ولكن تسعى الأمهات للبحث عن سر الخلطات حتى تعدها لأسرتها.

ويُقدم «هُن» وصفات للأمهات لطريقة عمل الفراخ المقرمشة مثل كنتاكي، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي.

الفراخ المقرمشة

مقادير الفراخ المقرمشة

فراخ تقطع 8 قطع.

كوب دقيق

ربع كوب خل

ملعقه صغيرة بصل بودر

ملعقة صغيرة ثوم بودر

ملاعقتان كبيران زبادي

نصف ملعقة بودر شطة حسب الرغبة

نصف ملعقة صغيرة زعتر بودر

نصف ملعقة صغيرة سماء

نصف ملعقة صغيرة زنجبيل بودر

ملعقة صغيرة بهارات فراخ

ملح حسب التذوق

بيضة

ربع كوب ماء

ملاعقتان كورن فلكس حسب الرغبة.

طريقة تحضير الفراخ المقرمشة

- يتم خفق البيضة ويقلب عليها كل البهارات والزبادي والخل ونصف كوب دقيق، وتخلط جيدا ثم نضع الفراخ في الخليط ونقلبه جيدا، ثم نغطيه بالبلاستيك.

- يخرج من الثلاجة ونسخن زيت غزير للقلي، وعندما يتم تسخينه نخفض النار عليه، ونجعلها متوسطة، ثم نخرج الفراخ ونضع عليها باقي الدقيق ونضعها بعد تعفيرها بالدقيق في الزيت مباشرة وسريعا ونقلبها في الزيت لتأخذ لون واحد.

- وعندما تأخذ اللون الذهبي نرفعها من الزيت ونضعها على ورق مطبخ لامتصاص الزيت منها.

الفراخ المقرمشة

مقادير الفراخ المقرمشة

دجاج

كوب دقيق

بقسماط

كورن فليكس مدشوش

رشة ملح

ملعقة سكر

1/2 معلقة فلفل اسود مطحون ناعم

½معلقة ببريكا

½ معلقة روز ماري

¼ معلقة مرمرية

¼ معلقة بصل بودر

¼ ثوم بودر

¼ معلقة زنجبيل

حليب

بيض

طريقة تحضير فراخ كنتاكي المقرمشة

- قومي بتتبيل الدجاج مع الملح والفلفل، ثم ضيفي البصل والسكر.

- ضيفي البالريكا، والروزماري، والمرمرية، ثم احفظيها في الثلاجة.

- اخلطي البيض بالحليب، ثم ضعي فيه الدجاج المتبل.

- ضعي الدجاج فيما بعد في البقسماط، ثم الدقيق، ثم بخليط الحليب مرة أخرى.

- ضعي الدجاج في الكورن فليكس، ثم إقليه بالزيت، حتى يصبح باللون الذهبي.