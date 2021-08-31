أخطاء يومية تفسد عنايتك بالبشرة.. «فُرش المكياج والنظافة المفرطة»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

أمور كثيرة تشغل بال الفتيات للظهور بمظهر لائق وجذاب، ولعل العناية بالبشرة هي الأكثر اهتمامًا، وبأمور بسيطة وسهلة يمكن العناية بها، لكن أخطاء يومية وشائعة تكرر بصفة دورية تفسد ما تحاولين الاهتمام به.

وفي التقرير التالي عرضت «سبوتينك» بعض الأخطاء اليومية غير المقصود التي ترتكبها الفتيات، تؤدي إلى الأضرار بالبشرة.

اللمس الزائد

لمس الجلد بطريقة زائدة عن الحد، بأيدي ملوثة غير نظيفة تؤدي إلى نقل الملوثات للأنف والخدين والعينين، وهي الطريقة السهلة التي تؤدي إلى دخول الفيروسات للجسم، لذلك احذري ذلك، ولا بد من لمس البشرة والأيدي نظيفة.

النظافة المفرطة

نظافة البشرة والعناية بها أمر مهم، لكن الإفراط في ذلك يؤدي إلى التأثير المعاكس وأضرار، ففي كل عملية تطهير تزيل طبقات من الجلد ما يسبب في انتاج الغدد الثديية لإفرازات دهنية أكثر، ما يؤدي إلى ظهور البثور في أماكن جديدة بالوجه.

التشخيص الخاطئ لنوع الجلد

توجد 4 أنواع من البشرة، وهم الأكثر انتشارًا، وهم الدهنية والمختلطة والجافة والعادية، ولكل بشرة منتجات خاصة بها، ويمكن أن يؤدي عدم التوافق بين المستحضرات ونوع الجلد لظهور التقرحات، لذلك لابد من معرفة نوع بشرتك والمستحضرات التي تناسبها.

فُرش مكياج غير نظيفة

من الأخطاء الأكثر انتشارًا وخطورة، إذ أن آلاف البكتيريا والدهون تتراكم على فرش المكياج، واستخدامها دون تنظيف يؤدي لانتقال البكتيريا إلى الوجه، لذلك لابد من تنظيفها جيدًا، وشطفها جيدًا بالماء والصابون عالي الجودة، ويمكنك تنظيف الفرشاة مرة واحدة في الأسبوع.

التوتر الزائد

الحالة النفسية السيئة تؤثر بشكل كبير على الجسم وأيضًا البشرة، فالتوتر والقلق الذي يصيبك، يزيد من الأعراض الجلدية المزعجة مثل ظهور حب الشباب.

مستحضرات لا تناسب الجو

مع ارتفاع درجات الحرارة ينصح بتجنب المنتجات الثقيلة والدهنية التي تعمل على سد الجلد، لذلك استخدمي الكريمات الخفيفة التي تجمع بين عوامل الحماية من الشمس والفيتامينات التي تغذي البشرة والجلد.