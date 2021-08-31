بعد واقعة الطفل زياد في المحلة.. نصائح لحماية الأطفال في الشارع

القاهرة - سمر حسين - ماما

أثار فيديو منتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للحظة اختطاف طفل المحلة من يد أمه، بينما كانت تشتري أغراضها من محل على دائري «المحلة المنصورة»، رعب وغضب الأمهات، خاصة أن الأم حاولت اللحاق بنجلها دون جدوى، وسقطت أرضا عدة مرات في محاولة منها للقبض على الجناة، والوصول إلى طفلها الصغير، ولكنها لم تتمكن من اللحاق بهم.

ويقدم موقع «هن»، نصائح على الأمهات اتباعها للمحافظة على سلامة وصحة أبنائها في الشارع من الخطف، وذلك بحسب أحمد مصيلحي رئيس شبكة الدفاع عن الأطفال بنقابة المحامين، في تصريحات خاصة لـ«هن».

نصائح لحماية طفلك من الخطف

هناك بعض النصائح التي يجب على الأمهات اتباعها في حالة كانوا مع الأطفال في الخارج، أولا توخي الحذر الدائم وعدم الاقتراب تماما من الغرباء.

عمل محضر فوري في أقرب قسم، والتأكيد على الاختطاف وليس الاختفاء.

الاتصال بخط نجدة الطفل التابع للمجلس القومي للطفولة والأمومة، 16000.

يشكل الخط لجنة لمتابعة حالة الطفل المختطف، والمتابعة مع الأسرة، والمحامين.

يجب كتابة اسم الطفل ورقم الهاتف الخاص بأحد أفراد الأسرة داخل ملابسه.

يجب تعليم الطفل الصراخ بشدة في حالة شعر بالخطر، ولا يحرج.

يجب إمساك الطفل في اليد جيدا، أو بواسطة وسائل الحماية الأخرى التي تربطه بوالدته.

غلق أبواب السيارة من الداخل بعد الركوب.

عدم ترك الطفل بمفرده في أي مكان خارج السيارة.

النصح بعدم الابتعاد تماما عن الأهل خاصة في الأماكن المزدحمة، والفارغة تماما.

يجب على الطفل اتباع قاعدة عدم ركوب السيارات نهائيا مع الغرباء.

يمكن تمثيل عملية الخطف أمام الطفل كي يفهمها وبالتالي تجنبها تماما.