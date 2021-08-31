انتبه.. الصداع في هذه الحالة يخفي مرضا خطيرا

محمد اسماعيل - القاهرة - عندما نشعر بالصداع من حين لآخر، قد نلجأ إلى مسكنات الألم لتخفيفه، لكن ماذا إذا كان أكثر من مجرد وجع خفيف واستمر الألم كثيرا؟

الدكتورة يكتيرينا كوبياكوفا، كبيرة أطباء معهد بحوث الأشعة السريرية والتجريبية في مركز بلوخين الوطني لبحوث الأورام الروسي، أكدت أن الصداع قد يخفي أحيانا حالة مميتة، وهنا يصعب تحديد مكان الألم.

وتضيف "يمكن أن يحدث ضعف عضلي، بحيث يصبح من الصعب القيام بأي حركة، وتظهر اللامبالاة والدوخة حتى في حالة الجلوس والراحة، وتشتد في حالة الحركة. وكقاعدة يرتفع مستوى ضغط الدم ويمكن أن يشعر الشخص بطنين في الأذن واضطراب الذاكرة".

وتؤكد الطبيب أن الصداع قد يكون إشارة إلى وجود ورم حميد أو خبيث في الدماغ، وفقا ما نقل "روسيا اليوم".

وتقول، "غالبية أورام الدماغ تظهر على شكل صداع في الصباح"، وتضيف، يجب استشارة الطبيب، عند ظهور مثل هذه الأعراض وخاصة إذا ما صاحبها مشكلات في النطق والسمع والشم والتذوق والحركة والغثيان والتقيؤ.