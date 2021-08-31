«برد الصيف ولا متحور كورونا؟».. استشاري مناعة يحسم الجدل ويُقدم نصائح للمرضى

القاهرة - سمر حسين - صحة

«برد الصيف أحد من السيف» يعد من الأمثال الشعبية التي يرددها الكثيرون وبخاصة الأمهات التي تنعكس على عاداتهن وتقاليدهن، خاصة في شهر أغسطس من كل عام، الذي ترتفع فيه درجة الحرارة والرطوبة والذي يمكن أن يُصاب خلاله الشخص بأعراض كالكحة والسعال والرشح والتعب والإرهاق الشديد، والذي هو في العادة دور برد وإنفلونزا شديد، ولكن بعد تفشي فيروس كوورنا المستجد في أرجاء العالم، يعتقد البعض بأن من يصاحبه هذه الأعراض من المحتمل أن يكون مصابا بالفيروس.

خلال هذه الأيام يعاني الكثيرون من التعب والإرهاق المزمن نتيجة لتقلبات وتغيرات الجو الشديدة، خاصة الأطفال وكبار السن نظرًا لضعف مناعتهم وأصحاب مرضى حساسية الصدر والسكر.

برد الصيف ولا متحور كورونا

العديد من الأسئلة التي يرددها الجميع خلال هذه الأيام عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي «اللي إحنا فيه ده متحور كورونا ولا شوية برد»، وحسم الجدل الدكتور أمجد حداد، استشاري الحساسية والمناعة، ما يحدث خلال هذه الأيام، أثناء حديثه لـ«هُن» إذ قال:«أصبح هناك خلط كبير بين الأعراض إذ يعتقد البعض بأنه متحور دلتا وكورونا التي تتشابه أعراضها مع نزلات البرد العادية التي تحدث في فصل الصيف نتيجة لإرتفاع درجات الحرارة وتقلبات الجو، كالرشح والسعال واحتقان الأنف وصعوبة البلع وآلام في الحلق والحمى وتكسير الجسم، فضلًا عن التعرق الشديد وارتفاع درجة حرارة الجسم».

يعتبر الجلوس والنوم تحت المروحة عاملًا كبيرًا في نزلات البرد الشديد والإعياء الذي يحدث خلال فصل الصيف وبخاصة شهر أغسطس، وتابع الدكتور أمجد حداد:«يجب سرعة التعامل مع تلك الأعراض حتى لا يُصاب الشخص بالمرض المزمن وتناول المشروبات والأطعمة التى تحتوى على فيتامين سى مثل البرتقال والليمون، والخضراوات الطازجة كالطماطم والثوم والبقدونس».

وشدد أمجد حداد، خلال حديثه بضرورة الابتعاد عن الأشخاص المصابين بالإنفلونزا، لتجنب العدوى.