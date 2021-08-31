هيفاء وهبي: «عملت برونزاج في العلمين الجديدة معملتهوش في سفريات كتير»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أكدت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، أنها انبهرت كثيرا من التطور الكبير الذي شهدته مدينة العلمين الجديدة، قائلة: «مبهورة كتير، أبراج حلوة، وسياحة رائعة والهواء حلو رغم إني توقعت إن الدنيا تكون حر أكتر من كده، وفوجئت إن الطقس حلو».

مبهورة بكل اللي بشوفه في مصر

وأضافت وهبي خلال حوارها مع الإعلامية هدير أبو زيد، ببرنامج «التاسعة»، عبر القناة الأولى، على هامش إحياء حفل العلمين الجديد: «مبهورة بشكل عام بكل ما تشهده مصر، شعرت بالفارق منذ أن وصلت المطار، حتى الطريق المؤدي إلى مدينة العلمين الجديدة كان جميلًا ولم أشعر بأنه طريق سفر، وهناك خضار وهندسة معمارية وأبراج طويلةۚ».

سر التألق في حفل العلمين الجديدة

وحول الانتشار الواسع لصورها من حفل العلمين الجديدة، قالت هيفاء: «بسبب الجو الحلو هنا استغنيت عن اللون الأبيض وقبلت إني أقعد تحت الشمس، وأخدت لون برونزاج، سافرت كتير ومفيش مرة قدرت أخد اللون الحلو ده، والناس بتسألني استخدمت إيه، وأنا محطتش حاجة، قعدت بس تحت الشمس في مصر».

وعن سر جمالها، قالت هيفاء وهبي: «مفيش سر، والأنثى رمز لكل شيء فيه نعومة ودلع، وممكن كل مرأة بأنوثتها وحضورها الناعم رمز لنفسها وتعطي صورة حلوة عن المرأة، وكل ست صاحبة جمال خاص، ومن يتوج هذا الشكل مهما كان متواضعا هو الثقة بالنفس والنفسية الحلوة».

وكان حفل النجمة اللبنانية هيفاء وهبي الذي أقيم في العلمين الجديدة، قد شهد عددا من الكواليس وصفها البعض بـ«الأكثر جرأة وإثارة» في صيف هذا العام، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن والمشاهير، وعدد كبير من الجمهور.