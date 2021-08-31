ما أسباب آلام العين؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

قالت الرابطة الألمانية لأطباء العيون إن آلام العين لها أسباب عدة، على رأسها اضطرابات الرؤية مثل قِصر النظر أو طول النظر أو ما يعرف بقُصُوُّ البصِ الشيخوخي (فقدان تدريجي لقدرة العين على التركيز على الأجسام القريبة).

وأضافت الجمعية أن آلام العين قد ترجع أيضا إلى الإصابة بالتهابات ناجمة عن الفيروسات والبكتيريا والفطريات أو المثيرات الخارجية كالأشعة فوق البنفسجية والغبار والهواء الجاف.

ومن أمثلة هذه الالتهابات: التهاب ملتحمة العين والتهاب القرنية والتهاب العنبية (طبقة العين الوسطى الوعائية) والتهاب الغدة الدهنية الموجودة على طرف الجفن (دمل الجفن).

وعلى أية حال ينبغي استشارة طبيب العيون لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء آلام العين، خاصة إذا كانت الآلام شديدة أو كانت مصحوبة بأعراض أخرى مثل الشعور بحرقان أو وخز في العين أو الشعور بوجود جسم غريب في العين أو الحساسية الشديدة للضوء أو نزول إفرازات مائية أو قيحية من العين.