تغيرات إفرازات المهبل تستلزم استشارة الطبيب

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

قالت الرابطة الألمانية لأطباء النساء والولادة إن إفرازات المهبل تعد طبيعية؛ حيث تتمثل مهمة هذه الإفرازات في تنظيف المهبل من ناحية والحماية من مسببات الأمراض من ناحية أخرى.

وأضافت الرابطة أن إفرازات المهبل الطبيعية تكون بيضاء اللون وبلا رائحة، مشيرة إلى أن التغيرات الطارئة على قوام ولون ورائحة الإفرازات تنذر بالإصابة بأحد الأمراض.

وأوضحت الرابطة أنه إذا كان قوام الإفرازات يشبه اللبن الرائب وبه تكتلات، فإن ذلك يشير إلى الإصابة بعدوى فطرية، بينما يشير اللون الرمادي مع رائحة السمك إلى الإصابة بعدوى بكتيرية.

ويشير اللون الأصفر لإفرازات المهبل مع القوام الملتصق إلى الإصابة بمرض الكلاميديا، بينما يشير اللون الأخضر للإفرازات مع القوام الرغوي إلى الإصابة "بداء المشعرات" الطفيلي.

أما اللون البني المائل للأحمر لإفرازات المهبل فيدق ناقوس الخطر؛ نظرا لأنه ينذر بالإصابة بأحد الأورام.

وعلى أية حال ينبغي استشارة طبيب أمراض نساء فور ملاحظة أية تغيرات طارئة على قوام ولون ورائحة إفرازات المهبل لتحديد السبب الحقيقي الكامن ورائها وعلاجه في الوقت المناسب.