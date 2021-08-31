تجنب تلك الأفعال.. نصائح للرجل قبل الذهاب إلى «قعدة التعارف»

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

جلسة التعارف أو «First Date» هو اللقاء الأول الذي يجمع بين الشاب والفتاة الذين يرغبون في التقرب من بعضهما البعض، أو الارتباط وما شابه، والذي عادة يشكل حالة من التوتر والقلق للطرفين وبشكل خاص للرجل، وذلك بسبب حرصه على إعجاب الطرف الآخر، وخوفًا من عدم قبوله من قبل الفتاة.

نصائح للشباب قبل الذهاب لــ«First Date»

وخلال تصريحاتها لـ«هن»، قدمت أميرة عفيفي، خبيرة الإتيكيت، مجموعة من النصائح التي يمكن اتباعها من قبل الشباب، وذلك قبيل الذهاب للقاء الأول مع الفتاة، الـ«First Date»، حتى لا يحدث شعور بالتوتر والتخوف نحو رد فعل الطرف الآخر، والتي تتمثل في:

1- ضرورة تنمية الثقافة العامة في العديد من المجالات المختلفة، وذلك للتمكن من إيجاد جوانب متعددة للحديث، وعدم التعرض لأي موقف محرج.

2- الاكتفاء بالأحاديث السطحية، والتي من بينها، التعرف على طبيعة الدراسة والعُمر وما شابه، وتجنب التطرق إلى الأمور الشخصية، «مش من أول مقابلة».

3- البساطة عند الحديث وعدم التصنع.

4- إعطاء المساحة للطرف الآخر كي يتمكن من الحديث بشكل واضح، وتقديم نفسه.

5- عدم مقاطعة حديث الطرف الآخر، واحترام الإنصات إلى حديثه حتى الانتهاء منه.

6- ضرورة التعرف بشكل بسيط على الطرف الآخر، «التعرف بسلاسة».

7- تجنب التطرق إلى أحاديث غير مهمة، «منتكلمش في كلام ملهوش لازمة».

8- الابتعاد عن توجيه أي كلمات سلبية.

ارتداء الملابس

أما من ناحية الملابس المناسبة لتلك المقابلة، تقدم خبيرة الإتيكيت، نصائحها للاهتمام بالمظهر.

1- اختيار الأزياء وفقًا لمكان المقابلة، «اللبس يكون حسب المكان».

2- في حال إتمام المقابلة مع عريس وأسرته، ستختلف الملابس بشكل تام.

3- ضرورة الاهتمام بالنظافة الشخصية.

4- إذ كان الشخص مدخنًا، تجنب وجود رائحة للسجائر في فمه.

5- اختيار ألوان ملائمة لبعضها البعض.

6- وضع رائحة طيبة وجذابة «برفيوم».