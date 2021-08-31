«أبو»: أكتر حاجة حلوة بينى وبين مراتي إننا بنعرف نتخانق

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حل الفنان «أبو»، وزوجته نيهال لهيطة، مهندسة الديكور، ضيفين على برنامج «مساء dmc» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية جاسمين طه، اليوم الاثنين.

أغاني غناها لزوجته

وقال «أبو» إنه تزوج في سن كبير، ولم يكن يرغب في الارتباط، ولكنه أحب «نيهال»، موضحًا أنه عندما غنى أغنية 3 دقات كانا متخاصمين، وقررا الانفصال، ولكن بعد الأغنية اشتاق لها وحاول أن يتحدث معها كثيرًا على الهاتف ولم يستطع، مشيرًا إلى أنه فيما بعد صالحها، موضحًا أنه غنى لها هذه الأغنية، وأغنية أخرى اسمها «ألف احتمال»، والأخيرة كلماتها ولحنها بسبب خلافه مع زوجته، موضحًا أنه تزوجها بعد نجاح أغنية «3 دقات»، وبعد الزواج سافرا إلى الخارج لمدة سنة ونصف.

وشدد على أن «أكتر حاجة حلوة إننا بنعرف نتخانق»، لافتًا إلى أن هذا يعني أنهما لا يعطيان المشاكل أكثر من حجمها، موضحًا أنهما تشاجرا أكثر من مرة لأنها نسيت وضع «البنطلون» له في حقيبة السفر، حيث وضعت «الجواكت»، ونسيت «البنطلونات».

أحب زوجتي ولا أرى بها صفات مزعجة

وأشار إلى أنه يحب زوجته ولا يرى أن بها صفة ما مزعجة، وحتى في الخلافات فإنه يحاول أن يهدأ لمدة 30 ثانية، وبعدها يتعامل مع زوجته بهدوء.

وأوضح أنه ليس ضد أغاني المهرجانات، ويحب بعض الأغاني ومنها أغنية «إخواتي»، والتي أداها على الهواء مباشرة خلال اللقاء.

أغنية جديدة قريبًا

وخلال اللقاء قدم الفنان «أبو» عددًا من أغانيه، ومنها مقطع صغير من أغنية جديدة سوف يطرحها الفترة المقبلة، اسمها «آن الأوان».

كما قدم العزاء للإعلامي الكبير رامي رضوان، والفنان حسن الرداد، وعائلة الفنان سمير غانم، في وفاة الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز.