هيفاء وهبي: «الست لو جميلة ونفسيتها مش حلوة.. تغور هي وشكلها»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

أكدت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، أن الأنثى يجب أن تكون للنعومة والهدوء والرقة، قائلة: «مهما كانت الست جميلة لو نفسيتها مش حلوة، تغور هي وشكلها، اللطافة والتعامل والرقة وطيبة القلب بيجملوا شكلنا، ولو مش موجودين يبقى الشكل راح على الفاضي».

التعاون مع أكرم حسني

وتحدثت وهبي خلال حوارها مع الإعلامية هدير أبو زيد، ببرنامج «التاسعة»، عبر القناة الأولى، عن الديو مع الفنان أكرم حسني في حفلها بمدينة العلمين الجديدة، قائلة: «هو إنسان يتحب كتير على الصعيد الشخصي وفنان موهوب وعرض علي الموزع توما التعاون معه، ولما سمعت الأغنية مفكرتش مرتين وسجلنا وصورنا، وعامل المفاجأة مع جمال الأغنية بسطوا الناس».

الألبوم الجديد لن يكون ضد الرجل وسيدعم المرأة

وأوضحت، أن ألبومها الجديد لن يكون ضد الرجل لكنه سيدعم المرأة، مشيرةً إلى أنه لم يكن هناك جرأة لدى المرأة العربية للحديث عن دورها وتأثيرها: «المرأة طول عمرها مؤثرة في المجتمع وهي الأخت والصديقة والأم وكلنا عندنا ذكريات مع امرأة، والألبوم الجديد سينصف المرأة».

وحول مسلسل أسود فاتح الذي جسدت فيه شخصية سيدة تدعى رانيا، قالت: «الدور مكنش سهل لأن رانيا حد مبسوط في حياته، وكل شيء كان مكتمل عندنا، زوج مثلي وشغل حلو وعائلة كويسة، وفجأة نامت وصحيت لقت إن كل ده مش موجود، لأن الناس بـ100 وش، وكان لازم تتعامل مع الـ100 وش إما تنهار وتستلم أو ترجع تقف على رجلها وتنتقم، وهناك أكثر من طريقة للانتقام، لكن رانيا تعاملت بمنطق أخذ الحق صنعة».