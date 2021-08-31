الامارات | رحيل منتج أعمال بوب مارلي عن 85 عاماً

شكرا لقرائتكم خبر عن رحيل منتج أعمال بوب مارلي عن 85 عاماً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي أمس المنتج لي «سكراتش» بيري الذي أسهم في رواج موسيقى الريغي في أنحاء العالم أجمع بفضل تعاونه مع بوب مارلي، عن 85 عاماً، على ما أعلن رئيس وزراء جامايكا أندرو هولنس.

وجاء في بيان نشره رئيس الوزراء على حسابه في «تويتر» أن «لي سكراتش بيري توفي هذا الصباح في مستشفى نويل هولمز عن 85 عاماً».

وكثيرة هي الألقاب التي منحت لهذه الشخصية البارزة في مجال الموسيقى، منها «مشعوذ الريغي» و«ذي آبسيتر» (أي المغيظ) و«سالفادور دالي الداب» (والداب هو نوع موسيقي متفرع من الريغي).

وسمح بيري لبوب مارلي بإطلاق العنان لموهبته في الاستوديو، ما حقق له نجومية عالمية.

ترك راينفورد هيو «لي» بيري المولود في كندل في جامايكا سنة 1936، مقاعد الدراسة في الخامسة عشرة من العمر وانتقل إلى كينغستون في الستينات.

وقال في تصريحات أدلى بها سنة 1984 إلى مجلة الروك البريطانية إن «والدي كان يعمل في الشارع وأمّي في الحقل، وكنا جدّ فقراء، ولم أتعلم شيئاً في المدرسة، وكل ما تعلمته جاء من الشارع».

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