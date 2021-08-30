سارة حسني.. معلومات عن زوجة نادر حمدي بعد وفاة والدها «صور»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في يناير الماضي من العام 2021، تزوج الفنان والملحن نادر حمدي من المنتجة سارة حسني، وبعد حوالي 8 أشهر توفي والدها في نبأ حزين عاشته مع زوجها، وهو ما جعلها واحدة من أكثر المشاهير بحثا خلال الفترة الأخيرة على محركات البحث، فمن هي المنتجة سارة حسني؟.. هذا ما سنعرفه بالتفصيل في السطور التالية:

معلومات عن المنتجة سارة حسني

سارة حسني من صديقات هنا الزاهد، وكريم وأحمد فهمي.

قررت مع نادر حمدي عدم إعلان قصة حبهما للإعلام، وإنما ظلت في الخفاء فترة طويلة.

كانت تكتفي سارة بالظهور مع «حمدي» دون إعلان حبهما أو خطوبتهما، إلا للمقربين من الوسط الفني.

ساندت نادر حمدي أثناء حصوله، على جائزة أفضل موزع لعام 2021، وذلك قبل الزواج، ونشرت صورتهما، عبر صفحتها الشخصية بـ«انستجرام».

تحدثت سارة حسني ونادر حمدي عن علاقة حبهما في أحد البرامج التليفزيونية.

قالت سارة إنها تعاني من أجل أن توقظه من النوم، وستبتكر جرسًا وتعلقه في الغرفة مثل والده ليتمكن من الاستيقاظ دون مجهود.

خلال الزواج تعرضت سارة حسني للكثير من الانتقادات بسبب الفستان، والذي اعتقد البعض أنه شفاف وهو ما رد عليه نادر حمدي قائلا، «هو أنا عندي سؤال لبعض الناس اللي نظرها ضعيف، أنتم بجد فاكرين إن الفستان شفاف؟ ولا إنتو بتهلكوا في أي حاجة».

تميل سارة حسني لـ اللوك الطبيعي، وعمل الشعر الكيرلي والظهور بدون ماكياج.

تفضل المنتجة سارة حسني الصيف على الشتاء، حتى أنها تتمنى أن يكون طوال العام.

لديها كلبين حيث إنها تعشق تربية الكلاب.

من صفحتها على إنستجرام تبين حيها الكبير للسفر والمغامرات والحفلات.