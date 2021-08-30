انتقادات لـ نيكول سابا بسبب صورة جريئة: «ميصحش كده»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

يبدو أن الفنانة نيكول سابا تجهز لعمل فني وشيك، وتروج له على طريقتها الخاصة فنشرت صورة جريئة لها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وكتبت تعليقها على الصورة «قريبا»، وهو ما عرضها لهجوم كبير من الجمهور.

ظهور جريء لنيكول سابا

ظهرت الفنانة نيكول سابا مستلقية على أريكة، وغطت جسدها بالمخدة فقط، وظهرت مرتدية صندل له كعب عال رفيع، فيما لم تظهر نيكول سابا بملابس نهائيا، وتركت شعرها الأشقر مفرود بشكل غجري، وأظهرت التاتو على ذراعها، وكتبت على الصورة «قريبا».

ظهور نيكول سابا بتلك الإطلالة الجريئة جعلها عرضة لانتقادات لاذعة من قبل الجمهور، وانهالت على الصورة الكثير من الإعجابات والتعليقات التي ترفض هذه الصورة «ميصحش كده ليه كده»، و«إحنا قلنا أنت عقلتي يا نيكول حصل أيه»، و«على فكرة مش محتاجة الجرأة دي».

ظهور متكرر بجرأة

ليست المرة الأولى التي تظهر فيها الفنانة نيكول سابا بجرأة، فقد ظهرت في واحدة من حفلات الساحل الشمالي، وارتدت نيكول فستانا مقسما على قطعتين، الأولى «توب» أخضر «حمالات»، و«جيب» باللون ذاته، قصيرة للغاية من الأمام كشفت عن ساقيها، وطويلة من الخلف، وتفاعل معها الجمهور بشكل كبير خاصة أنها ارتدت فستان له ستايل إسباني.

نيكول سابا تحتفل بعيد ميلادها

وتحب الفنانة نيكول سابا مشاركة جمهورها ومتابعيها بكل جديد لديها، وخلال شهر يونيو الماضي، شاركت متابعيها، مقطع فيديو خلال احتفالها بعيد ميلادها، مع زوجها يوسف الخال وأصدقائهما، وظهرت «نيكول» برفقة زوجها يوسف الخال، بينما تقطع التورتة على أنغام المهرجان الشعبي «إخواتي»، مكتفية بتعليق مقتضب على الفيديو «مع حبايبي وإخواتي».