الاستغناء عن نوع معين من الطعام يقلل من مخاطر إصابتك بأمراض القلب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

مرض القلب التاجي (CHD) هو سبب رئيسي للوفاة في جميع أنحاء العالم، تنجم أمراض القلب عن انسداد أو إبطاء تدفق الدم بسبب تراكم الأنسجة الدهنية في الشرايين، تنصح دراسة جديدة بالاستغناء عن نوع واحد من الطعام الذي يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بحالة تهدد الحياة.

تقول أحدث دراسة أنه يمكنك تقليل المخاطر بشكل كبير عن طريق الاستغناء عن نوع واحد من الطعام، فما هو؟.. هذا ما تستعرضه صحيفة express البريطانية.

كشفت دراسة جديدة أن منع تناول 20 في المائة من السكر من الأطعمة المعلبة و40 في المائة من المشروبات يمكن أن يمنع 2.48 مليون حالة من أمراض القلب والأوعية الدموية بما في ذلك السكتات الدماغية والنوبات القلبية والسكتات القلبية.

وأعد فريق من الباحثين من مستشفى ماساتشوستس العام (MGH) ، وكلية فريدمان لعلوم وسياسة التغذية بجامعة تافتس، هارفارد تي، نيويورك (NYC DOH) ، نموذجًا لمعرفة آثار التخفيض العملي للسكر وكيف يؤثر على صحة الفرد.

يرتبط استهلاك الأطعمة والمشروبات السكرية ارتباطًا وثيقًا بالسمنة والأمراض مثل مرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب والأوعية الدموية، وهي السبب الرئيسي للوفاة.

وقال الدكتور داريوش مظفريان، المؤلف الرئيسي المشارك وعميد كلية فريدمان لعلوم وسياسات التغذية بجامعة تافتس: "السكر هو أحد أكثر المواد المضافة وضوحًا في الإمدادات الغذائية لتقليلها إلى كميات معقولة".

وأضاف: "تشير النتائج التي توصلنا إليها إلى أن الوقت قد حان لتنفيذ برنامج وطني بأهداف طوعية لخفض السكر، والذي يمكن أن يؤدي إلى تحسينات كبيرة في الصحة والتفاوتات الصحية والإنفاق على الرعاية الصحية في أقل من عقد".

نظرت دراسة أخرى نشرت في مجلة JAMA Internal Medicine في الآثار الضارة للسكر المضاف على القلب.

وجد الدكتور فرانك هو وزملاؤه ارتباطًا بين اتباع نظام غذائي عالي السكر وزيادة خطر الوفاة من أمراض القلب.

على مدار الدراسة التي استمرت 15 عامًا، كان الأشخاص الذين حصلوا على 17 إلى 21 في المائة من سعراتهم الحرارية من السكر المضاف أكثر عرضة للوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 38 في المائة مقارنة بأولئك الذين استهلكوا 8 في المائة من السعرات الحرارية كسكر مضاف.

وأوضح الدكتور هو جين تاو أنه "بشكل أساسي، كلما زاد تناول السكر المضاف، زادت مخاطر الإصابة بأمراض القلب".

يمكن أن يؤدي استهلاك الكثير من السكر المضاف إلى رفع ضغط الدم وزيادة الالتهابات المزمنة، وكلاهما من المسارات المرضية لأمراض القلب.

يمكن أن يؤدي تناول الكثير من السكر أيضًا إلى تسوس الأسنان المرتبط بأمراض القلب.

بينما لا يزال هذا الرابط خاضعًا للبحث، هناك أدلة كافية تربط تسوس الأسنان بأمراض القلب والأوعية الدموية التي يوصي بها أطباء الأسنان وأطباء القلب بتقليل استهلاك السكر وإجراء فحوصات وتنظيف الأسنان بانتظام لمكافحة هذا الخطر.

هناك بعض الأدلة على أن الأفراد المصابين بأمراض اللثة لديهم أوعية دموية أكثر سمكًا في أعناقهم وأن العدوى منخفضة المستوى المستمرة يمكن أن تؤثر سلبًا على القلب.

قد يشمل تلف السكريات على القلب ما يلي:

زيادة احتمالية الإصابة بمرض السكري من النوع 2، والذي بدوره يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

ارتفاع مستويات السكر في الدم (وكذلك مستويات الأنسولين)، مما يزيد من خطر الإصابة بالسمنة وأمراض القلب.

وقف تحلل الدهون الثلاثية (الدهون في الدم المرتبطة بأمراض القلب والأوعية الدموية).

يخفض مستوى الكوليسترول الحميد (الكوليسترول "الجيد") مع رفع مستويات الكوليسترول الضار (الكوليسترول الضار).

زيادة ضغط الدم عن طريق زيادة تراكم الصوديوم في الجسم.

وفقًا لجمعية القلب الأمريكية، قد تشمل أعراض أمراض القلب ما يلي:

ألم صدر

الشعور بالمرض

آلام في المعدة

التعرق

ألم الساق

ألم الذراع

ألم الفك

أحاسيس الاختناق

كاحلين متورمين

التعب الشديد

اضطراب نبضات القلب.