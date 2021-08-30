9 أسباب تجعلك حريصا على مشاهدة الأفلام الكوميدية.. هذا تأثيرها المذهل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

"الضحك دواء قوي".. هذا صحيح، لذلك يجب أن يشاهد الشخص الأفلام الكوميدي، للتغلب على مشاكله، إذ يقوي الضحك جهاز المناعة ويعزز المزاج ويقلل من الألم، ويحميك من آثار التوتر.

وتساعد الأفلام الكوميدية على تحسين صحتك العاطفية، وتقوية علاقاتك، والعثور على قدر أكبر من السعادة وحتى إضافة سنوات إلى حياتك، وغيرها من الفوائد التي نستعرضها لكم وفق ما أورد موقع "helpguide".

- الضحك يريح الجسم كله:

تخفف الضحكة الجيدة القلبية، التوتر الجسدي والإجهاد، وتترك عضلاتك مسترخية لمدة تصل إلى 45 دقيقة بعد ذلك.

- يقوي جهاز المناعة:

يقلل الضحك من هرمونات التوتر ويزيد الخلايا المناعية والأجسام المضادة لمكافحة العدوى، وبالتالي يحسن مقاومتك للأمراض.

- يؤدي إلى إطلاق مادة الإندورفين:

وهي مواد كيميائية طبيعية تمنح الجسم الشعور بالسعادة، حيث يعزز الإندورفين الشعور العام بالعافية ويمكنه حتى أن يخفف الألم مؤقتًا.

- يحمي القلب:

يحسن الضحك وظيفة الأوعية الدموية ويزيد من تدفق الدم، مما يساعد على حمايتك من النوبات القلبية ومشاكل القلب والأوعية الدموية الأخرى.

- يحرق السعرات الحرارية:

لا بديل عن الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية، ولكن وجدت إحدى الدراسات أن الضحك لمدة 10 إلى 15 دقيقة يوميًا يمكن أن يحرق ما يقرب من 40 سعرًا حراريًا وهو ما قد يكون كافيًا لخسارة ثلاثة أو أربعة أرطال على مدار عام.

- يخفف العبء الثقيل للغضب:

لا شيء يبدد الغضب والصراع أسرع من الضحك المشترك، يمكن أن يضع النظر إلى الجانب المضحك المشاكل في منظورها الصحيح ويمكّنك من تجاوز المواجهات دون التمسك بالمرارة أو الاستياء وخاصة في الحياة الزوجية.

- قد يساعدك الضحك على العيش لفترة أطول:

الأشخاص الذين يتمتعون بروح الدعابة القوية يعيشون أكثر من أولئك الذين لا يضحكون بنفس القدر، كان الفارق ملحوظًا بشكل خاص لأولئك الذين يكافحون السرطان.

- تساعدك الأفلام الكوميدي على البقاء بصحة جيدة من الناحية العقلية:

الضحك يجعلك تشعر بالراحة، ويبقى هذا الشعور الإيجابي معك حتى بعد زوال الضحك، إذ تساعدك الفكاهة في الحفاظ على نظرة إيجابية ومتفائلة من خلال المواقف الصعبة وخيبات الأمل والخسارة.

والضحك أو حتى مجرد الابتسامة تقطع شوطًا طويلاً نحو جعلك تشعر بتحسن، والضحك معدي حقًا مجرد سماع الضحك يهيئ عقلك ويجهزك للابتسام والانضمام إلى المرح.

- الارتباط بين الضحك والصحة النفسية:

يوقف المشاعر المؤلمة، لا يمكنك أن تشعر بالقلق أو الغضب أو الحزن عندما تضحك، فيساعدك على الاسترخاء وإعادة الشحن، ويقلل من التوتر ويزيد الطاقة، ما يتيح لك الاستمرار في التركيز وإنجاز المزيد.

ويقربك الضحك من الآخرين، ما قد يكون له تأثير عميق على جميع جوانب صحتك العقلية والعاطفية لذلك نحن بحاجة إلى الإكثار من مشاهدة الأفلام الكوميدي، فيمكن أن تجعلنا نستغنى عن الذهاب إلى الأطباء.