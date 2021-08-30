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طريقة عمل فطيرة بالبسطرمة والجبنة

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القاهرة - سمر حسين - كتب: هن -

09:39 م | الإثنين 30 أغسطس 2021

فطيرة بالبسطرمة والجبنة

فطيرة البسطرمة والجبنة أصبحت واحدة من أكثر الأكلات طلبا خاصة في الصيف ومع السفر، وفيما يلي طريقة سهلة وسريعة لعمل فطيرة البسطرة في البيت، مثل المحلات تماما، بطريقة سهلة وسريعة، وبخطوات محددة.

طريقة عمل فطيرة البسطرمة بالجبنة

دقيق.   

ماء.   

ملح.   

زيت.

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حشو الفطيرة

بسطرمة.   

زيتون.   

بصل.   

فلفل ألوان.   

جبنة رومي.   

بيض.

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طريقة تحضير فطيرة بسطرمة

تخلط مكونات العجين، حتى تصبح لينة.

تشكل على هيئة اسطوانات ثم تقطع قطع متساوية.

تكور قطع العجيبن بيديك المبللة بالزيت وتترك في صينية لترتاح قليلا.

يفرد العجينة باستخدام النشابة والزيت حتى تصبح رقيقة وواسعة تطبق على شكل مربع.

يوضع الحشو داخل العجين، ثم تنقل لصينية مدهونة بالزيت.

تدخل العجين إلى الفرن وتترك حتى تنضج.

 

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