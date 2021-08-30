ياسمين عبد العزيز في مرمى الشائعات دائما: شقيقها محورها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أصبحت الفنانة ياسمين عبد العزيز في مرمى الشائعات المغلوطة لأكثر من عام، بدأت سلسلة الشائعات بالحديث عن علاقة عاطفية تجمعها بالفنان أحمد العوضي، ثم زواجها منه والطلاق، والكثير من الكلام، وكان شقيقها وائل عبد العزيز دوما بطل المشهد في كل مرة، سواء باللوم على مواقع التواصل الاجتماعي، أو نفي شائعات انتشرت بالفعل، وفيما يلي أبرز الشائعات التي طالت الفنانة ياسمين عبد العزيز.

شائعات لاحقت الفنانة ياسمين عبد العزيز

كانت أول شائعة لاحقت الفنانة ياسمين عبد العزيز هو ارتباطها بالفنان أحمد العوضي قبل عدة سنوات، بعد ظهورهما المتكرر سويا خاصة في أعياد الميلاد، والتزم الثنائي الصمت في خلال تلك الفترة، حتى خرج وائل عبد العزيز لأول مرة متحدثا عن تلك العلاقة وطبيعتها ولماذا ظل الثنائي بعيدًا عن إعلان طبيعتها رسميا، وهو ما أحدث ضجة كبيرة حينها.

قررت ياسمين بالتعاون مع العوضي الرد على وائل عبر نشر صورة واحدة على كلا الحسابات الشخصية لهما مرفقة بكلمة «بحبك»، ليكون بمثابة أول إعلان رسمي عن وجود علاقة عاطفية تجمع بينهما.

ثاني شائعة لاحقت ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي هي انفصال الثنائي وذلك عقب تعب ياسمين عبد العزيز مباشرة، وكان مصدرها أيضا وائل، الذي نشر صورة له مع شقيقته مرفقة بأغنية للفنان عمرو دياب عن البعد، فتوقع الجمهور أنها بسبب انفصالها عن العوضي خلال مرضها، وبعد ذلك نفى العوضي أنباء هذا الانفصال.

مؤخرا لاحقت الفنانة ياسمين شائعة وفاتها، وذلك عقب انتشار صورة لأحمد العوضي في المطار وهو ذاهب إلى جنيف حيث توجد ياسمين عبد العزيز، ومن جديد يظهر وائل عبد العزيز شقيق ياسمين، نافيا شائعة وفاتها، وذلك قبل أن يحذف منشوره بعدما تعرض للانتقادات كالعادة.