مهرجان إيزيس: الاسم يشير إلى امرأة قوية اختارت ألا يعم الظلام مدينتها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت رشا عبد المنعم، مدير مهرجان إيزيس الدولي، إنه جرى اختيار اسم «إيزيس» للمهرجان لأنها المرأة القوية التي اختارت ألا يعم الظلام مدينتها، لافتةً إلى أن المسرح يشبه «إيزيس» في ظل محاولة إعادة اعتبار للرمز الأنثوي المصري، مشيرة إلى أن المهرجان يركز على أمرين أساسيين وهما الإبداع الذي تنتجه النساء والإبداع المعني بقضايا المرأة.

تكريم الفنانة الراحلة شويكار.. والدكتورة هدى وصفي

وأضافت خلال مداخلة هاتفية في برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع على فضائية «DMC» اليوم الأثنين، أن أسرة المهرجان واجهت صعوبات كبيرة، لأن الفعاليات لم تحدث منذ عدة سنوات، لذلك كان هناك أسماء كثيرة من السيدات يجب تكريمهن، مما دفع القائمين على المهرجان تكريم بعض السيدات ومن بينهن الفنانة الراحلة شويكار التي أثرت بشكل كبير في المسرح والسينما، وكذلك الدكتورة هدى وصفي التي كانت أحد أهم مديري المسارح، وكذلك المخرجة اللبنانية نضال الأشقر والمخرجة المصرية عفت يحيى مؤسسة فرقة القافلة التي تستهدف المسرح النسوي.

تكريم سيدات عرب وأجانب في مهرجان إيزيس

وأوضحت مدير مهرجان إيزيس الدولي، أن من ضمن المكرمين في هذا المهرجان الدكتورة نجاة علي الوحيدة في العالم العربي التي تعلم المدرس فن الإلقاء، وكذلك اسم الفنانة الراحلة إيمان صلاح الدين التي كانت ملحنة وممثلة وقدمت أعمال كثيرة للمسرح، وكذلك فنانة بريطانية تسمى «جوليا» تساعد الفن النسوي.

مهرجان إيزيس الدولي للمرأة

ويعد مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة، مهرجان سنوي نوعي متخصص في عروض المسرح المرتبطة بقضايا المرأة، والتي لا تنفصل عن قضايا المجتمع محليا ودوليا، مهتم بالتجارب الحداثية والمختلفة والمتطورة، وستكون الفنانة سوسن بدر، الرئيسة الشرفية للمهرجان.