5 طرق بسيطة للتخلص من دهون الوجه.. تعرف عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يمكن أن تؤدي الزيادة المفرطة في الوزن إلى تراكم الدهون بشكل كبير على وجهك، تحديا الذقن والخدود وحول رقبتك، ومن ثم تتسبب في إحباط الشخص وتجعله يبدو فاقدا للوعي.

ويساعد المكياج وإضاءة الكاميرا في جعل وجهك يبدو أنحف لفترة من الوقت، لكنهما ليسا حلاً دائمًا لهذه المشكلة، إذا كنت تتطلعين إلى فقدان دهون وجهك مرة واحدة إلى الأبد، فإليك تعديل نمط حياتك الذي يجب عليك إجراؤه، وفقا لموقع Indiatimes.

قد تساعدك تمارين الوجه

مثلما لدينا تمارين لاستهداف عضلات الجسم المختلفة، هناك أيضًا تمارين تستهدف عضلات وجهك، وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة Clinical & Diagnostic Research ، فإن أداء تمارين الوجه يمكن أن يقوي، ويقلل من الشيخوخة، ويقوي عضلات الوجه.

هناك أدلة محدودة متاحة إذا كانت هذه التمارين يمكن أن تساعدك على فقدان الدهون، لكنها بالتأكيد تجعلها تبدو أقل نحافة، يمكنك تجربة تمارين مثل نفخ خديك على الجانبين المتبادلين والابتسام بينما تقبض على أسنانك لبضع ثوانٍ في كل مرة.

الماء ضروري

في معظم الأوقات، حتى عندما لا تكون بهذه الدهون، يبدو وجهك منتفخًا بسبب الجفاف، يؤدي عدم تناول كمية كافية من الماء إلى احتفاظ جسمك بالملح الذي يؤدي لانتفاخ جسمك بما في ذلك وجهك، يمكن أن تساعد أكواب الماء الثمانية يوميًا على جعل وجهك يبدو أنحف وتسريع عملية التمثيل الغذائي للتخلص من الدهون الكلية من الجسم، لذلك تتبع مستوى استهلاكك للمياه، أيضًا في كل مرة تشعري فيها بالعطش، حاولس تناول كوب من الماء لمعرفة ما إذا كان الجوع حقًا أم مجرد عطش، من الأفضل شرب الماء بدرجة حرارة عادية لأنها تساعد في إبقائنا رطباً.

تحسين نظامك الغذائي

يلعب نظامك الغذائي دورًا مهمًا في رحلة إنقاص الوزن، يمكن أن يساعد تناول الأطعمة الصحية الغنية بالمغذيات الكبيرة والمغذيات الدقيقة في الحفاظ على نظامك الداخلي في حالة جيدة ويمكن أن تؤدي أعضائك جميع الوظائف بكفاءة، كما أنه يسرع عملية التمثيل الغذائي لديك مما يساعد في حرق الدهون بشكل أسرع، ما عليك تجنبه هو الكربوهيدرات المكررة ومصادر الدهون غير الصحية، تساهم في زيادة الوزن وتجعلك أيضًا عرضة للعديد من الحالات الصحية.

بدّلي جدول نومك

النوم في الوقت المحدد ولمدة 7-8 ساعات ضروري أيضًا للتخلص من الوزن الإجمالي وجعل وجهك يبدو أنحف، يمكن أن يؤدي الحرمان من النوم إلى زيادة مستوى الكورتيزول، وهو هرمون التوتر، قد يغير عملية التمثيل الغذائي لديك، ويزيد من تخزين الدهون ويجعل وجهك يبدو منتفخًا في صباح اليوم الآخر.

أفضل وقت للنوم هو ما بين الساعة 9:30 مساءً و 10:30 مساءً والاستيقاظ بين الساعة 5:30 صباحًا حتى 7 صباحًا، قومي بتعديل جدول نومك وفقًا لذلك لتشاهدي التغييرات في صحتك ولياقتك، حاولي الحصول على نوم عميق لمدة 7-8 ساعات في اليوم.

راقبي تناول الملح

يمكن أن يؤدي تناول الملح والماء المفرط إلى زيادة وزن الماء، قد تشعرين أنك قد اكتسبت وزناً فجأة بين عشية وضحاها.

هذا يمكن أن يجعل وجهك يبدو منتفخًا ومنتفخًا، يمكن أن يساعد تناول الطعام والشراب بشكل محدود بعدة طرق، مثل الإسراع في إنقاص الوزن وحتى إبعادك عن الأمراض المتعلقة بالصحة، في حالة تناول الصوديوم، تجنبي الأطعمة المصنعة وإضافة ملح الطعام إلى الأطعمة المطبوخة أثناء تناول الوجبات.