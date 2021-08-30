5 أسباب تدفعك لتناول كوب زبادي كل يوم.. اعرفها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

بالنسبة لأولئك الذين يميلون إلى تناول الزبادي، لأنه ذو مذاق لذيذ ودسم، فإن الحقيقة هي أن فوائده الصحية التي يوفرها للجسم تتجاوز مجرد مذاقه، فهو لا يحتوي فقط على نسبة عالية من الكالسيوم، بل هو أيضًا مصدر قوة للبروتينات الضرورية.

لذا، نستعرض لكم أبرز الأسباب التي ستدفعك للبدء في تناول الزبادي يوميا، وفق ما أوضح موقع "timesofindia".

- جيد للعظام

يحتوي كوب من الزبادي على 300 جرام من الكالسيوم، لذلك إذا كنت قلقًا بشأن ضعف صحة عظامك، فمن الجيد دائمًا إضافة الزبادي إلى نظامك الغذائي، فهو لن يحافظ فقط على كثافة عظامك ولكن أيضًا يقويها.

وبالنسبة لكبار السن المعرضين لخطر الإصابة بهشاشة العظام، فإن تناول استهلاكه يوميًا بعد الغداء يعد خيارًا صحيًا.

- فقدان الوزن

أثبتت دراسة حديثة أجريت على الأشخاص الذين يستهلكون الزبادي أنه إذا استبدلت وجبة خفيفة غير صحية في يوم واحد بالزبادي، فسيساعدك ذلك على تقليل السعرات الحرارية، وبالتالي حرق دهون البطن وإنقاص الوزن بسهولة.

- التحكم في ضغط الدم

يساهم البوتاسيوم الموجود في الزبادي على التخلص من الصوديوم الزائد من أجسامنا، وقد أشارت دراسة حديثة إلى أن استهلاكه ساعد على تجنب مشاكل ضغط الدم.

- تقوية المناعة

تعمل البروبيوتيك الموجودة به على تقوية الجهاز المناعي، وتقليل فرص الإصابة بأمراض مختلفة، وقد ثبت منذ فترة طويلة أن البروبيوتيك يعمل على تقوية صحة الأمعاء، بالإضافة إلى احتوائه على الزنك والمعادن الأخرى الضرورية للغاية لصحة الجسم.

- يمنع عدوى الخميرة

يرتبط استهلاك الزبادي بصفة منتظمة بالحد من عدوى الخميرة، لذلك إذا كنت معرضًا لمثل هذه العدوى ، فمن الأفضل أن إضافته إلى نظامك الغذائي.