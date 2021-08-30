أطعمة ممنوع أكلها مع أدوية المضاد الحيوي.. وأخرى يجب تناولها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

تمنع المضادات الحيوية الجسم من الاستسلام لآثار الالتهابات البكتيرية، وعلى الرغم من أنها العلاج المناسب لحماية أعضائنا من التلف، فقد يكون لها بعض الآثار الجانبية مثل الإسهال أو آلام البطن أو الغثيان.

ويأتي استهلاكها مع متطلبات، مثل تناول أطعمة معينة قبل وأثناء وبعد الجرعة التي تساعد في تقليل هذه الآثار الجانبية.

فيما يلي، أفضل الأطعمة التي يمكن تناولها لزيادة فعالية المضادات الحيوية وتقليل الآثار الجانبية لها وأخرى يجب تجنبها، وفق ما ذكر موقع "timesofindia".

1- البروبيوتيك:

البروبيوتيك هي بكتيريا حية يتم استهلاكها لتقليل مخاطر الآثار الجانبية المرتبطة بالمضادات الحيوية، ومن المعروف أن العصيات اللبنية والسكريات هي البروبيوتيك الأكثر فعالية، نظرًا لأن البروبيوتيك هي بكتيريا بحد ذاتها، فإنها تصبح عرضة للقتل بالمضادات الحيوية. وبالتالي ، من المهم تناول البروبيوتيك بعد ساعات قليلة من تناول المضادات الحيوية.

2- الأطعمة الغنية بالألياف:

لا يمكن لجسمك هضم الألياف، ولكن يمكن هضمها بواسطة بكتيريا الأمعاء، مما يساعد على تحفيز نموها، ونتيجة لذلك، قد تساعد الألياف في استعادة بكتيريا الأمعاء الصحية بعد تناول المضادات الحيوية، وتشمل الأطعمة الغنية بالألياف ما يلي، الحبوب الكاملة والمكسرات والفاصوليا والعدس والتوت والبروكلي والموز والخرشوف، وأظهرت الدراسات أن الأطعمة التي تحتوي على الألياف الغذائية ليست قادرة فقط على تحفيز نمو البكتيريا الصحية في الأمعاء، ولكنها قد تقلل أيضًا من نمو بعض البكتيريا الضارة.

3- الأطعمة المخمرة:

يتم تصنيع الأطعمة المخمرة مثل الزبادي والجبن باستخدام العديد من الأنواع البكتيرية الصحية التي تعيد بكتيريا الأمعاء التالفة إلى حالة صحية بعد تناول المضادات الحيوية، وأظهرت الدراسات أن الأشخاص الذين يستهلكون المزيد من الأطعمة المخمرة لديهم كميات أعلى من البكتيريا الصحية.

أطعمة يجب تجنبها؟

تشمل الأطعمة التي يجب تجنبها أثناء العلاج بالمضادات الحيوية الجريب فروت والأطعمة الغنية بالكالسيوم والكحول، إذ يحتوي الجريب فروت على مركبات تعرف باسم الفورانوكومارين، والتي تتداخل مع كيفية تكسير الكبد والأمعاء للدواء وتصفية السموم، ولا يمكن لجسمك استقلاب المضادات الحيوية وامتصاصها، مما يجعل الدواء عديم الجدوى، بل يتسبب أيضًا في إلحاق الضرر بجسمك، كما أن الجرعات العالية من الكالسيوم هي أيضًا ممنوعة بشكل صارم عند تناول المضادات الحيوية، ويتسبب الكحول في حدوث آثار جانبية لبعض المضادات الحيوية، كما أنه يمكن أن يجعلك تعاني من الجفاف ويؤثر على نومك، مما يجعل من الصعب على جسمك مساعدة المضادات الحيوية في مكافحة العدوى.