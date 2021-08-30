كورونا اليوم: عرضان قد يستمران لمدة عام.. والصحة العالمية تدعم الجرعات التنشيطية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

نتطلع جميعًا لمعرفة ما يحدث كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه "كوفيد-19" بحياتنا.

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عرضان قد يستمران لمدة عام

وفقًا لدراسة حديثة نُشرت في مجلة The Lancet Journal، عانى ما يقرب من نصف الأشخاص الذين تم نقلهم إلى المستشفى بسبب كورونا، من عرض واحد مستمر على الأقل بين ضيق التنفس والإرهاق الذي استمر لمدة تصل إلى عام.

وكشفت الدراسة أن ضيق التنفس وضعف الرئة استمر لفترة أطول، حيث عانى منه واحد من كل ثلاثة أشخاص، وفقا لما ذكره موقع timesofindia.

بروتوكول خاص لعلاج الأطفال خلال أيام

قال الدكتور حسام حسني، مستشار وزيرة الصحة للتميز الإكلينيكي، ورئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن اللجنة العلمية ناقشت إصدار بروتوكول علاج كورونا خاص بالأطفال، ومن المقرر إصداره خلال الأيام المقبلة.

جاء ذلك خلال المؤتمر العلمي الذي عقدت اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، لشرح التحديثات الأخيرة ببروتوكول علاج مرضى كوفيد-19، للأطباء بمستشفيات الصدر والحميات والعزل.

الصحة العالمية تدعم الجرعات التنشيطية

قالت منظمة الصحة العالمية إن جرعة تنشيطية ثالثة من لقاحات كورونا وسيلة لحماية الأكثر عرضة للخطر و"ليست رفاهية"، معربة عن خشيتها من تفاقم أعداد الوفيات بشكل كبير في مختلف أرجاء العالم خلال الأسابيع المقبلة.

وأكدت منظمة الصحة العالمية اليوم الاثنين (30 أغسطس2021) أهمية أخذ الجرعات التنشيطية كوسيلة لحماية الأكثر عرضة لخطر كورونا، مشيرة إلى أن الأمر "ليس رفاهية". وكانت المنظمة قد قالت هذا الشهر إن البيانات لا تشير إلى حاجة ماسة لجرعات تنشيطية إضافية وإن منح المزيد من الجرعات لمن تلقوا لقاحات بالفعل سيزيد من عدم المساواة الكبيرة أصلا بين الدول الغنية والفقيرة فيما يتعلق بالحماية من المرض، وفقا لـ dw .