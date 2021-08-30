في أحدث إطلالة.. هيفاء وهبي تتألق ببنطلون ميتاليك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

تألقت الفنانة هيفاء وهبي، في أحدث إطلالة لها نشرتها عبر حسابها على "إنستجرام"، ببنطلون ميتاليك لامع.

هيفاء ارتدت قميصا باللون البيبي بلو، ونسقت أسفله بنطلون ميتاليك لامع مزينا بالتطريزات من نفس اللون.

ووضعت النجمة اللبنانية مكياجا قويا، وتركت شعرها الويفي منسدلا، وزيّنت إطلالتها بمجوهرات مكونة من أسورة وساعة يد.

وآخر ظهور فني لهيفاء وهبي إحيائها حفلا غنائيا بمدينة العلمين الجديدة في الساحل الشمالي، يوم الخميس 26 أغسطس الجاري.

بينما كان آخر أعمالها هو مسلسل "أسود فاتح" بطولة معتصم النهار وأحمد فهمي وشريف سلامة وروجينا ونانسي صلاح وصبري فواز وفراس سعيد وناصر سيف، وعُرض المسلسل عبر منصة "شاهد vip" في سبتمبر 2020، وهو من تأليف أمين جمال وسيناريو وحوار شريف يسري، إبراهيم ربيع، وحمدي التايه، وإخراج كريم العدل.