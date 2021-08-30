عشان البنات تحبك.. 7 نصائح تعطيك مظهرا جذابا: بلاش أفورة والعب رياضة (صور)

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

جميع الرجال يسعون إلى الأناقة والمظهر الجيد، وكثير منهم لا يجيدون خطوات التفرّد في مظهرهم والشكل النهائي الجذاب، وقلّة منهم يهتمون بمظهرهم، من خلال متابعة خطوط الموضة والأزياء وتنسيق الألوان والملابس، فضلا عن الإكسسوارات، كارتداء الساعات الأنيقة والنظارات، واختيار لون الشعر المناسب لبشرتهم، التي يمكنهم من خلالها لفت أنظار السيدات إليهم بكل سهولة، والاستحواذ على قلوبهن دون مجهود.

أناقة الرجل تبدأ من مظهره

تفاصيل صغيرة تساعد الرجل على لفت الأنظار إليه، من خلال مظهره وأناقته، تكشفها الاستايلست أميرة عبد المنعم، خلال حديثها لـ«هُن»، موجهة عدة نصائح إلى الرجال، للظهور بشكل أكثر أناقة، إذ قالت: «تعتمد أناقة الرجل، على حُسن اختيار الملابس المناسبة، وتنسيق الألوان».

تناسق الألوان يخطف الأنظار

العديد من النصائح وجهتها، الاستايلست أميرة عبد المنعم، ليبدو من خلالها الرجل أكثر أناقة، كتطابق وتنسيق لون الحزام مع لون الحذاء، موضحة: «لا بد من ارتداء الألوان بحكمة، وتكون متناسقة مع بعضها البعض، حتى لا يشمئز الناظر من اختلاف الألوان وعدم تناسقها، إذ لا يمكن أن يرتدي الرجل حذاء باللون البني، مع حزام باللون الأحمر».

عطور ونظام غذائي ورياضة

حثت أميرة عبد المنعم، على ضرورة اختيار الرجل للعطر الذي يضعه، إذ يجب أن يشارك شريكته في اختيار المناسب له، فضلًا عن عدم المبالغة في رشه، خاصة أسفل الرقبة وخلف الأذن.

فيما يخص الأزياء والملابس، أشارت الاستايلست، إلى إنه يتوجب عليه عند شراء قميص، أن يكون طوله مناسب حتى لا يلفت النظر، واختيار مقاس البنطال المناسب لطبيعة جسمه، ويجب أيضا «اتباع نظام غذائي، والحفاظ على ممارسة الرياضة، حتى يتناسب قوامه».

وكانت النصيحة الأخيرة التي نوهت عنها الاستايلست أميرة عبد المنعم، هي ضرورة اختيار الألوان المتنوعة في الجوارب، كالأبيض والأسود والبني، وحذرت من ارتداء الجوارب مع الصندل أو الشبشب.