عشان جسمك مايورمش.. 10 نصائح عليكِ اتباعها قبل الدورة الشهرية

القاهرة - سمر حسين - صحة

زيادة الوزن أو «الشكل المنفوخ» أكثر ما يثير غضب الفتيات في فترة الحيض، ويتردد على مسامعها سؤال واحد من الجميع «إنتي زايدة في الوزن ليه؟»، وتجنبًا له تتغير خارطة ملابسها خلال فترة الدورة الشهرية؛ حتى لا يظهر الانتفاخ ويغيّر من شكل ما ترتديه، ومن أجل الفترة التي تعيشها الفتيات والسيدات قبيل فترة الحيض بأيام قليلة المعروفة علميًا باسم «PMS»، التي تشكّل ضغطا عصبيا ونفسيا كبيرا على الفتاة، ما يُشعرها بالتوتر والعصبية الزائدة، فضلا عن التراخي والتكاسل عن القيام بأي مهام، مع حدوث تورمات وانتفاخات ملحوظة في الجسد بشكل عام، خاصة منطقة البطن، نقدم لكِ نصائح لتجنب المظهر المنفوخ خلال تلك الفترة.

نصائح صحية قبل الدورة الشهرية

نظرًا لما يتعرض له جسم الفتاة من تغيرات نفسية وبيولوجية، خلال تلك الفترة العصيبة، يقدم الدكتور عمرو حسن، استشاري أمراض النساء والتوليد بقصر العيني، خلال حديثه لـ«هن»، مجموعة من النصائح التي يجب اتباعها، في الفترة التي تسبق الدورة الشهرية، تتمثل في الآتي:

1- تناول الأكلات الصحية بأنواعها المختلفة.

2- الابتعاد تماما عن تناول الوجبات السريعة.

3- الابتعاد عن تناول مشروبات الصودا، وكذلك الكافيين، الذي يتواجد في كل من القهوة ومشتاقتها، والشاي بأنواعه.

4- تجنب تناول الأكلات التي تحتوي على نسب كبيرة من الملح، حتى لا يتعرض الجسم إلى حدوث تورمات وانتفاخات.

5- تناول كميات جيدة من الخضروات والفاكهة.

6- ممارسة التمرينات الرياضية، إذ أنها تساعد على انتظام فترة الحيض، وسيرها بشكل طبيعي.

7- الابتعاد عن التدخين في حال إذا كانت الفتاة مُدخنة.

8- تقسيم فترات تناول الوجبات الغذائية على مدار اليوم، بمقدار الحصول على وجبة كل 3 أو 4 ساعات.

9- تجنب تناول الأطعمة التي تحتوي على مواد دهنية بنسب كبيرة، مثل البرجر والبطاطس المقلية، إذ تؤثر بالسلب على انتظام الهرمونات، لأنها تساعد على حدوث التقلصات والشعور بالغثيان الشديد، بالإضافة إلى زيادة احتباس الماء داخل المعدة.

10- الابتعاد عن تناول السكريات والحلوى قدر الإمكان، إذ تشعر العديد من الفتيات بالرغبة في تناولها بشكل كبير خلال تلك الفترة.