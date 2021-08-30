من غير ما تخسي.. خدع بصرية بسيطة في ملابسك تمنحك قوام ممشوق

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

«دي زاويتي في التصوير»، جملة قد تعتاد سماعها كلما حاولت التقاط صورة فيها فتاة، فمهما كان وضع التصوير تختار هي جانب معين، حتى تظهر بقوام ممشوق، فهو هدف لكثير من الفتيات، خاصة أصحاب الوزن الزائد قليلًا، ولتجنب الاعتماد على احترافية المصور وإجادته لضبط مظهرك ووزنك، نقدم لكِ الإطلالات والأزياء التي تساعدك على الظهور بقوام مثالي، باعتمادك على بعض الحيل البسيطة والخدع البصرية، التي تعطي القوام الممشوق والمظهر الأنيق للفتيات، من خلال تنسيق الإطلالة، وفقا لـ«العربية».

ابتعدي عن الأزياء الواسعة جدًا

من الاعتقادات الشائعة أن الأزياء الفضفاضة تعطي مظهرا نحيفا، لكنه اعتقاد خاطئ، ومن الأفضل تنسيق قطعة أزياء واسعة، مع قطعة أخرى قريبة من الجسم في الإطلالة نفسها، أي أن ارتداء بنطلون واسع مع «توب» ذو قصة محددة، أو العكس، بارتداء قميص واسع مع بنطلون ذو قصة ضيقة، والأهم الابتعاد عن شراء الأزياء بمقاسات أكبر من مقاسك الحقيقي.

ابتعدي عن الأزياء الضيقة للغاية

الأزياء الضيقة للغاية من الإطلالات غير المناسبة، إذ أنها تكشف عيوب الجسم، وتعطي شعورا بعدم الراحة، لذلك لا بد من اختيار المقاسات المناسبة للجسم، التي تعطي الراحة، خاصة إذ كان الأمر يتعلق بالإطلالات اليومية، التي يتم ارتدائها في أماكن العمل.

لا تبالغي في ارتداء الإكسسوارات

الإفراط في ارتداء الإكسسوارات مثل العقود والأساور من الأخطاء الشائعة، وينصح عادة بتجنب ارتداء عدد من الإكسسوارات الكبيرة، أو ذات الألوان الكثيرة، فالأفضل الاكتفاء بقطع تعطي الإحساس بالأنوثة والأناقة، لكن حال الرغبة في استخدام إكسسوارات كبيرة، لا بد أن تكون بعيدة عن بعضها، مثل الأقراط والأحزمة، أو عقد مع سوار.

تجنبي الطبعات غير المناسبة

ينصح عادة بارتداء الأزياء ذات طبعات صغيرة، مثل الخطوط البسيطة ونقاط البولكا الصغيرة، والأزهار ذات ألوان ناعمة، والتدرجات المتناسقة والقريبة من بعضها البعض، ومن الضروري أيضًا، الابتعاد عن السراويل المطبعة، التي تضفي حجم زائد على القسم الأسفل من الجسم.

تجنبي الخطوط الأفقية

من الأفضل ارتداء الأزياء ذات الخطوط العامودية، التي تساعد في الظهور بقوام ممشوق، ويجب الانتباه كثيرًا عند اعتماد الأحزمة، والخطوط الأفقية، وحتى الطول المعتمد للأزياء، وينصح أيضًا باعتماد الألوان القريبة من بعضها لإطلالة كاملة، فهذه الخطوة كفيلة بإضفاء نحافة على الإطلالة.

سوء اختيار الأحذية

الأحذية الضخمة ذات الكعوب الكبيرة والمدمجة، تعطي مظهرا غير لائق، في حال ارتدائها ينصح بتنسيقها مع التنورة القصيرة أو البناطيل الضيقة، والأفضل تجنب ارتدائها مع البناطيل العريضة والتنورة الطويلة.

تجنب الخامات اللامعة

اللمعان الموجود في خامات الحرير والساتان والأورجنزا واللاميه، يظهر عيوب الجسم، وللتخفيف من هذه المشكلة، لا بد من الحرص في اختيار نوعية هذه الأقمشة، ولا بد من تجنب اعتمادها لكامل الإطلالة والاكتفاء بلمسات منها فقط.