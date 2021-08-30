في عيد ميلادها.. أبرز إطلالات الفنانة ليلى أحمد زاهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

يحل اليوم عيد ميلاد الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر، والتي استطاعت بالرغم من صغر سنها أن تثبت موهبتها.

واحتفالا بعيد ميلادها نستعرض لكم أجمل وأبرز الإطلالات التي خطفت الأنظار، وتحرص دائما على تنوع إطلالتها ما بين الكاجوال والسواريه.

- فستان باللون الأزرق:

تألقت ليلى بفستان طويل باللون الأزرق، بأكمام طويلة، بصيحة الأوف شولدر، وفتحة على أحد الجانبين، ونسقت مع إطلالتها حذاء مفتوحا بكعب عالي باللون الفضي، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ناعما, واختارت تسريحة الشعر المموج المنسدل على كتفيها.

- فستان باللون الأسود:

وارتدت فستانا طويلا باللون الأسود، بصيحة الكم الواحد، مزينا بحزام فضي عند منطقة الخصر، وفتحة ساق، وذيل طويل، واعتمدت مكياجا قويا، وارتدت مجوهرات ماسية مكونة حلق وانسيال، واعتمدت تصفيفة الشعر الويفي المنسدلا.

- جاكيت باللون الأسود:

كما ظهرت بجاكيت جينز مزود بأكمام باللون الأسود، ونسقت أسفله توب بنفس اللون، واعتمدت مكياجا قويا، إذ وضعت أحمر شفاه باللون الأحمر، وتركت شعرها منسدلا.

- فستان باللون الأخضر:

وارتدت فستانا طويلا باللون الأخضر، بأكمام، ويتميز بوجود فتحة ساق جريئة، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا.

- بلوزة باللون الأبيض:

وطلت ببلوزة باللون الأبيض، مزودة بأكمام، ونسقت معها بنطلون بنفس اللون، وبمكياج ناعم، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين، وانتعلت حذاء باللون البيج، وارتدت إكسسورات مكونة من سلسلة، وحلق، وأسورة، إضافة إلى كلاتش باللون الموف.

-فستان باللون التركواز:

وتألقت بفستانا طويلا باللون التركواز، بقصة الأوف شولدر، يتميز الفستان بأنه متعدد الطبقات من أسفل، واعتمدت مكياجا قويا، ونسقت مع إطلالتها إكسسوارات مكونة من سلسلة وأسورة وحلق، وتركت شعرها منسدلا.

- فستان باللون الأبيض:

وطلت بفستان قصير باللون الأبيض، واسع مصنوع من قماش الدانتيل، تميز قصته بأنه ضيق من عند الصدر وواسع من الأسفل، ونسقت مع إطلالتها صندل باللون البيج، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا هادئا، واختارت أن تكون تصفيفة شعرها منسدل على جانبي كتفيها.

- فستان متعدد الألوان:

كما ارتدت فستان طويلا متعدد الألوان، مزود بأكمام، واعتمدت مكياجا بدرجات النيود، واختارت تصفيفة ذيل الحصان وارتدت إكسسورات مكونة من سلسلة، ومجموعة أساور، إضافة إلى ساعة يد.

- كارديجان باللون الأبيض:

وارتدت كارديجان باللون الأبيض، ونسقت أسفله تيشرت باللون الأوف وايت, وبنطلون باللون البينك الفاتح، وانتعلا حذاء باللون الأبيض، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

- فستان باللون الأخضر:

كما ظهرت بفستان قصير باللون الأخضر، بقصة الأوف شولدر، ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجا ناعما، ونسقت مع إطلالتها حذاء وكلاتش باللون الكاشمير، وارتدت اكسسوارات مكونة من سلسلة ومجموعة أساور وأقراط طوبلة، واختارت أن تترك شعرها منسدلا على الجانبين.