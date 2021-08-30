بالأبيض والأسود.. إطلالة كلاسيكية لـ درة مع زوجها في أحدث ظهور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

تألقت النجمة درة بإطلالة كلاسيكية أنيقة، رفقة زوجها رجل الأعمال هاني سعد، في أحدث ظهور لهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

درة نشرت صور الإطلالة عبر حسابها على "إنستجرام"، وطلّت مرتدية فستانا من اللونين الأبيض والأسود، مكشوف من عند الصدر، وبه كرانيش من عند الكتف، وواسع من الأسفل بقصة السمكة، ونسقت معه حذاءً بكعب عالِ باللون الأسود، وشنطة باللون الأبيض.

وزينت الإطلالة بمجوهرات ماسية مكونة من عقد وحلق، واعتمدت مكياجاً قوياً، واختارت أن يكون شعرها مرفوعاً بقصة الذيل حصان.

وارتدى زوجها بدلة باللون الأسود، ومعها قميصاً وحذاء بنفس اللون، ونسق معهم سلسلة باللون الفضي وساعة.