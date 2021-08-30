لماذا يجب عليك تناول البسلة باستمرار؟.. إليك فوائدها المتعددة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

لا يوجد شيء يضاهي نظامًا غذائيًا متوازنًا ونومًا مناسبًا وممارسة التمارين الرياضية بانتظام من أجل التمتع بحياة صحية.

ولكن لا يزال هناك بعض الالتباس حول الأطعمة التي يجب تضمينها في النظام الغذائي لضمان التغذية المثلى، وبينما يقترح الخبراء العديد من الأطعمة، يمكنك بالتأكيد اعتماد البازلاء (البسلة).

والبازلاء تعتبر مصدرًا رائعًا للبروتين، فهي لا تساعد فقط في بناء المناعة، ولكنها أيضًا مصدرا جيدا لفيتامينات أ، ب، ج، هـ، ك، إلى جانب الزنك والبوتاسيوم والفيتامينات والألياف.

لماذا يجب تضمينها في النظام الغذائي؟

البازلاء هي تلك الجواهر الغذائية التي غالبًا ما يتم إلقائها في معظم الأطعمة لإثراء مظهر أي خضروات، وهي ممتازة أيضًا لصحة الجهاز الهضمي وصحة العين والمناعة، وذلك وفقاً لما ورد في موقع "ndtv".

وتعتبر مصدرًا غنيًا بالألياف، فهي تدعم صحة الجهاز الهضمي عن طريق تغذية بكتيريا الأمعاء، نظرًا لأن معظم الألياف قابلة للذوبان، فضلا عن أنها تساعد في تخفيف الإمساك.

والألياف جيدة لصحة التمثيل الغذائي لأنها مرتبطة بتقليل مخاطر الإصابة بأمراض مثل مرض السكري من النوع 2 والسمنة.

وتساعد أيضاً على منع ارتفاع نسبة السكر في الدم، والتي يمكن أن تؤثر على الذاكرة والطاقة، ومن المعروف أنه البازلاء ذات مؤشر نسبة السكر في الدم منخفضة، وبالتالي ضمان عدم ارتفاع مستوياته في الدم بعد الاستهلاك.

ومن المعروف أيضا أنها مصدر للمغنيسيوم والبوتاسيوم والمعادن الأساسية، ومفيدة للقلب أيضًا، لذلك احرص على تناولها باستمرار.