ليه كده يا ميكا.. مي عز الدين تكسر غيابها الطويل بظهور مفاجئ

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

نشاط الفنانة مي عز الدين، على حساباتها الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، محدود للغاية، لكنها مع كل ظهور جديد تثير حالة واسعة من التفاعل بين متابعيها، خاصة أنها قليلة الظهور الإعلامي، وهو ما حدث عندما شاركت صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، إذ عبر جمهورها عن حبهم وافتقادهم الكبير لها.

مي عز الدين وقطتها

جاء الظهور الجديد لـ«مي» بشكل بسيط، إذ نشرت صورة غير مكتلمة لها برفقة قطتها، التي أنشأت صفحة خاصة بها، أيضًا على «إنستجرام»، مكتفية بتعليقها عليها بكلمة واحدة «سكر».

وتفاعل عدد كبير من المتابعين، مع صورة مي عز الدين، وتلقت تعليقات كثيرة أيضا، من زملائها بالوسط الفني الذين عبروا عن حبهم لها، منهم الفنانة التونسية عائشة بن أحمد، التي اكتفت بوضع «إيموشن» قلب، وهو نفس تعليق الإعلامي تامر شلتوت، وكتبت الفنانة ريم البارودي: «صباح الخير.. وحشتينا أوي يا ميكا».

وعبرت تعليقات الجمهور، عن افتقادهم لها، إذ ركزت على غيابها الطويل على مواقع التواصل الاجتماعي: «ياه.. وحشتينا أوي كفاية غيبة»، «أخيرًا ظهرتي ليه الغيبة دي كلها يا ميكا»، «وحشتينا أوي يا ميكا والله»، «منورة أرجوكي ارجعي تواصلي معانا تاني»، «أحلى واحدة ربنا يحفظك».

آخر أعمال مي عزالدين

كانت آخر أعمال الفنانة مي عزالدين، مشاركتها في مسلسل «خيط حرير»، الذي ضم في بطولته عددا كبيرا من الفنانين، من بينهم: نيقولا معوض وسوسن بدر، ومى سليم وهنادى مهنا، محمد سليمان، صفاء الطوخي، ومحمد علي رزق، وولاء الشريف، وعبد الرحيم حسن وحنان سليمان، وأحمد صيام، وأحمد خليل، وحنان سليمان وياسمين رحمي، ويوسف عثمان وممدوح الشناوى، وحازم سمير، وآخرون، وهو من إخراج إبراهيم فخر.

ودارت أحداث المسلسل حول الفتاة الفقيرة «مسك»، التي حاولت مساعدة والدها في مصاريف المنزل، وعينت في إحدى شركات كبار رجل الأعمال، وجمعتها قصة حب مع حازم ابن صاحب الشركة، واستكملت القصة في شكل درامي، إذ تعرضت لضرر كبير على يد الأسرة، واختفت فترة وعادت لتنتقم.