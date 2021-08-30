الامارات | كاتبة أردنية تطالب ببث الآذان من المساجد بصوت أم كلثوم

شكرا لقرائتكم خبر عن كاتبة أردنية تطالب ببث الآذان من المساجد بصوت أم كلثوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرضت كاتبة أردنية لانتقادات شديدة وقاسية، بعد أن طالبت وزارة الأوقاف في بلادها ببث أذان العشاء بصوت المطربة أم كلثوم.

وكانت الشاعرة زليخة أبو ريشة قالت في منشور لها على مواقع التواصل الإجتماعي "لا أَملُّ الاستماع إلى الأذان، إذا كان الصوت شجياً. ولكن هذا الصوت المعلّب الذي تبثه وزارة الأوقاف، لا يُذكّر بصلاة، ولا يهيّىء لخشوع. أطربوا القلوب بما يُشجي، ولا تنفّروا ما وسعكم التنفير. هاتوا لنا أذان محمد رفعت فجراً، وعبد الباسط ظهراً، والمنشاوي عصراً، ومصطفى اسماعيل مغرباً، وأم كلثوم عشاء. لعلَّ الذائقة ترتقي، والجمال يصبح برهاناً على صدق الحال".

وقوبل منشور الكاتبة، المعروفة بمواقفها المثيرة للجدل، بموجة سليطة وحادة من النقد، ردت عليها متسائلة في منشور لها عبر فيسبوك، "ما الذي أغضب الجماهيرَ المؤمنةَ التقيةَ الورعةَ من اقتراح أن نسمعَ أذانَ العشاء بصوت أم كلثوم؟"

وأضافت "إن أم كلثوم بدأت منشدةً وقارئةً للقرآن، لا تتقنُ فقط مقاماتِه وأدبَ إخراج حروفه من جاهرٍ وهامسٍ، ومدغومٍ ومقلقل. وهي صوت يسبّح خالقَه من جماله، يليق بالأذان أن يؤدّى به".

وتابعت ابو ريشة "أخشى أنَّ كل هذا الاحتجاج التافه الغوغائي يُبطن جحافلَ من الحقد على الجمال، والتمتع بالبشاعة واجترارها.. الله يعينكم/ن".

يذكر ان ابو ريشة شاعرة وكاتبة محسوبة على صفوف المطالبين بالإصلاح الثقافي والاجتماعي، وحقوق المرأة، رغم انها نشأت في عائلة متدينة تتبع أحد المذاهب الصوفية، وتنحدر أبو ريشة من أصول سورية.

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