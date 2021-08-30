7 مشروبات تخلصك من اضطراب المعدة.. أبرزها القرفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

يعاني معظم الأشخاص من آلام واضطراب في المعدة وعسر الهضم من وقت لآخر بعد الأكل أو الشرب، وعادة لا تكون الحالة مدعاة للقلق، وغالبًا ما يكون من الممكن علاج الأعراض باستخدام العلاجات المنزلية.

وهناك 7 مشروبات يمكن تناولها للتخلص من اضطراب المعدة، وفق ما أورد موقع "medicalnewstoday".

1- الزنجبيل:

علاج طبيعي شائع لاضطراب المعدة وعسر الهضم، حيث يحتوي الزنجبيل على مواد كيميائية تسمى gingerols و shogaols التي يمكن أن تساعد في تسريع تقلصات المعدة، وقد يؤدي ذلك إلى نقل الأطعمة التي تسبب عسر الهضم عبر المعدة بسرعة أكبر، وقد تساعد المواد الكيميائية الموجودة في الزنجبيل أيضًا في تقليل الغثيان والقيء والإسهال.

2- النعناع:

قد يساعد المنثول الموجود في النعناع في منع القيء والإسهال وتقليل التشنجات العضلية في الأمعاء وتسكين الآلام،

ووجد الباحثون أن النعناع علاج تقليدي لعسر الهضم والغازات والإسهال في إيران وباكستان والهند.

3- عصير الليمون:

تشير بعض الدراسات إلى أن خلط عصير الليمون في الماء مع قليل من صودا الخبز يمكن أن يساعد في تخفيف مجموعة متنوعة من مشاكل الجهاز الهضمي، وينتج عن هذا الخليط حمض الكربونيك الذي قد يساعد في تقليل الغازات وعسر الهضم، وقد يحسن أيضًا إفراز الكبد وحركة الأمعاء.

3- القرفة:

تحتوي القرفة على العديد من مضادات الأكسدة التي قد تساعد في تسهيل الهضم وتقليل مخاطر تهيج وتلف الجهاز الهضمي.

4- الكمون:

تحتوي بذور الكمون على مكونات فعالة، قد تساعد في تقليل عسر الهضم وأحماض المعدة الزائدة وتقليل الغازات وتقليل التهاب الأمعاء وتقليل اضطراب المعدة.

5- العرقسوس:

يحتوي جذر عرق السوس على مواد قد تساعد في تقليل التهاب المعدة، أو التهاب بطانة المعدة، وكذلك الالتهابات المتعلقة بالقرح الهضمية، ويمكن لأي شخص يعاني من اضطراب في المعدة تناول شاي جذر عرق السوس عدة مرات في اليوم حتى تتحسن الأعراض.

6- ماء جوز الهند:

يحتوي ماء جوز الهند على مستويات عالية من البوتاسيوم والمغنيسيوم، وتساعد هذه العناصر الغذائية في تقليل الألم وتشنجات العضلات، ويمكن أن يؤدي احتساء ما يصل إلى كوبين من ماء جوز الهند ببطء كل 4-6 ساعات إلى تخفيف أعراض اضطراب المعدة.

7- شاي البابونج:

يمكن لفنجان لطيف من شاي البابونج أن يساعد في تخفيف آلام اضطراب المعدة وذلك بفضل خصائصه المضادة للالتهابات، كما أنه يساعد على استرخاء عضلات المعدة، مما يقلل من آلام التشنجات.