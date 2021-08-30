احذرهما.. عرضان لـ كورونا قد يستمران لمدة عام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

وفقًا لدراسة حديثة نُشرت في مجلة The Lancet Journal، عانى ما يقرب من نصف الأشخاص الذين تم نقلهم إلى المستشفى بسبب كورونا، من عرض واحد مستمر على الأقل بين ضيق التنفس والإرهاق الذي استمر لمدة تصل إلى عام.

وكشفت الدراسة أن ضيق التنفس وضعف الرئة استمر لفترة أطول، حيث عانى منه واحد من كل ثلاثة أشخاص، وفقا لما ذكره موقع timesofindia.

الدراسة

استندت الدراسة إلى 1276 مريضًا من ووهان في الصين ووجدت أن "معظم أعراض" مرضى كوفيد في المستشفى قد تم التخلص منها في غضون عام، ووجد أن الناجين من فيروس كورونا المستجد كانوا أقل صحة من الأشخاص الذين لم يصابوا بفيروس SARS-CoV-2.

وقال الباحث بين كاو، من المركز الوطني لطب الجهاز التنفسي، مستشفى الصداقة الصيني الياباني في الصين: "بينما تعافى معظمهم جيدًا، استمرت المشكلات الصحية لدى بعض المرضى، خاصة أولئك الذين كانوا في حالة حرجة أثناء إقامتهم في المستشفى".

وأضاف: "تشير النتائج التي توصلنا إليها إلى أن الشفاء لبعض المرضى سيستغرق أكثر من عام واحد، ويجب أن يؤخذ ذلك في الاعتبار عند التخطيط لتقديم خدمات الرعاية الصحية بعد الجائحة".

المنهجية المتبعة للدراسة

أعلن نفس الفريق من الباحثين في وقت سابق عن نتائج من 1733 ناجً في المستشفى بعد ستة أشهر من الإصابة، وجدت هذه الدراسة أن ثلاثة أرباع المرضى يعانون من مشاكل صحية مزمنة.

من أجل تحقيق طويل، تمت ملاحظة 1276 من أصل 1722 أيضًا لمدة 12 شهرًا لتقييم صحي طويل، خضع هؤلاء المشاركون لفحوصات صحية في ستة و12 شهرًا من تاريخ ظهور الأعراض عليهم لأول مرة.

ووجد الفريق أن معظم الأعراض تختفي بمرور الوقت، بغض النظر عن شدة الإصابة، انخفضت نسبة المرضى الذين ما زالوا يعانون من عرض واحد على الأقل بعد عام من 68 في المائة في ستة أشهر إلى 49 في المائة في 12 شهرًا.

كان ضعف العضلات أيضًا عرضًا شائعًا حيث عانى منه حوالي نصف المرضى في ستة أشهر، تم تقليل هذا إلى واحد من كل خمسة مرضى.

وأفاد ثلث المرضى بأنهم عانوا من ضيق في التنفس في 12 شهرًا، أعلى من 30 في المائة الذين أبلغوا عن مثل هذه الأعراض في ستة أشهر.

بعد ستة أشهر، خضع 353 مريضا لفحص الأشعة المقطعية. ووجد أن نصفهم أظهروا خللًا في الرئة في الفحص، ونصحوا بإجراء فحص في 12 شهرًا.

118 مريضًا أكملوا الفحص بعد 12 شهرًا، انخفض عدد الأشخاص الذين يعانون من تشوهات، لكنه ظل مرتفعاً لدى بعض الأشخاص المصابين بأمراض خطيرة.

الرجال أم النساء.. من الأكثر عرضة للخطر؟

بالمقارنة مع الرجال، كانت النساء أكثر عرضة للإبلاغ عن الإرهاق وضعف العضلات بمقدار 1.4 مرة، ومرتين للإبلاغ عن القلق أو الاكتئاب وثلاث مرات أكثر عرضة للإصابة بضعف الرئة بعد 12 شهرًا.

كان الأشخاص الذين عولجوا بالكورتيكوستيرويدات أثناء المرض أكثر عرضة بنسبة 1.5 مرة للإرهاق أو ضعف العضلات بعد 12 شهرًا مقارنة بأولئك الذين لم يعالجوا بالكورتيكوستيرويدات.