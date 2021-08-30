إذا كنت تعاني من رائحة الإبطين الكريهة.. تعرف على الأسباب وطرق التخلص منها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

رائحة الإبطين الكريهة من الأشياء المزعجة والمحرجة للكثيرين خاصة في فصل الصيف في ظل الطقس الحار، وتوجد أسباب كثيرة للإصابة بتلك الرائحة الكريهة ومنها المشكلات الصحية.

وفيما يلي نتعرف على أهم أسباب رائحة العرق وكيفية التخلص منها، وفقًا لموقع onlymyhealth.

-ما الذي يسبب رائحة كريهة للإبطين؟

يوضح الدكتور بي بادماجا ، استشاري الأمراض الجلدية أن رائحة الإبط الكريهة ناتجة عن التعرق، مشيرًا إلى أنه أمر طبيعي ووظيفة ضرورية للجسم تساعد في الحفاظ على درجة حرارة الجسم، وأن هناك نوعان رئيسيان من الغدد العرقية.

وتغطي الغدة المفرزة الجزء الأكبر من الجسم وتفتح مباشرة على سطح الجلد بينما توجد الغدة المفرزة في المناطق التي تتكون من بصيلات الشعر مثل الفخذ والإبط.

العرق الذي تفرزه غدة الإكرين هو لتبريد الجسم وعديم الرائحة حتى تبدأ البكتيريا في تكسيره وتجعله كريه الرائحة بينما يتم إطلاق العرق الناتج عن الغدد المفرزة تحت سيطرة الهرمونات وله بعض الروائح الخفيفة (السبب الرئيسي لرائحة الجسم) .

تنشط الغدد العرقية المفرزة منذ الطفولة وتصبح الغدد العرقية المفرزة أكثر نشاطًا خلال فترة البلوغ، وعندما يتعرق الشخص أكثر من المعتاد على وجه التحديد من اليدين والقدمين والإبطين، وأحيانًا من الجسم كله يطلق عليه فرط التعرق، هذه الحالة غير ضارة ولكنها في بعض الأحيان تكون نتيجة لمشاكل طبية مثل ضعف الغدة الدرقية، ويمكن لبعض الأطعمة مثل الثوم والبصل أن تغير الطريقة التي قد يشم بها الشخص.

-نصائح للوقاية من رائحة الإبط الكريهة

أفضل الخطوات التي يمكن اتخاذها لمنع رائحة الإبط الكريهة هي العناية بنظافتك واتباع هذه الخطوات بانتظام.

-استحم يوميًا بالصابون.

-الاستحمام بعد ممارسة نشاط شاق مثل ممارسة الرياضة أو ممارسة الرياضة للتخلص من البكتيريا

-استخدام مزيل العرق أو مضاد التعرق مع حلاقة الإبط

-كما يساعد ارتداء ملابس فضفاضة تسمح بمرور الهواء في منع التعرق المفرط

-ارتداء ملابس جديدة يومياً من أجل النظافة



-علاج للتخلص من رائحة الإبط الكريهة

يعتمد علاج الإبط ذو الرائحة الكريهة على شدته والحالة الطبية الأساسية، ومن خلال الحفاظ على النظافة الجيدة يمكن للمرء أن يحقق النظافة، فيجب على الناس ارتداء ملابس نظيفة وتغييرها كل يوم.

تستخدم حقن البوتوكس أيضًا لعلاج التعرق المفرط ولكن يتم تناولها فقط تحت إشراف الطبيب، على الرغم من أن علاج حقن البوتوكس ليس حلاً دائمًا، إلا أنه لا يزال علاجًا شائعًا للأشخاص الذين يعانون من فرط التعرق ويجب تكراره حسب الحاجة.