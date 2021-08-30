حمو النيل عند الأطفال.. إليكم أسبابه و11 طريقة للوقاية منه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

يعتبر حمو النيل من أكثر المشاكل الجلدية التي قد يعاني منها الكثير من الأطفال خاصة مع ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف.

وفي إطار ذلك، نقدم لكم أسباب وطرق الوقاية من حمو النيل، وفقا لما أوضحه الدكتور أمير سليمان، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة في تصريحه لـ"الخليج 365".

الأسباب:

مع ارتفاع درجة حرارة الطقس والرطوبة، ما يؤدي إلى زيادة إفراز العرق، وانسداد في قنوات الغدد العرقية، وبالتالي حدوث الالتهابات، وحكة الجلد، وحمو النيل.

طرق الوقاية:

- يجب ابتعاد الأطفال عن الأماكن التي يوجد بها طقس حار، والجلوس في أماكن بها حرارة معتدلة.

- استخدام المراوح والمكيف في المنزل، خاصة في أيام الطقس الحار.

- تجنب تعرض الأطفال لأشعة الشمس المباشرة في الصباح.

- وفي حالة تواجد الأطفال على الشاطئ، يجب وضع كريمات للوقاية من أشعة الشمس.

- الحرص على الاستحمام مرة أو مرتين في اليوم بماء فاتر، أو لوشن مطهر حسب نوع الجلد.

- من الضروري ارتداء الطفل الملابس المصنوعة من مواد قطنية فضفاضة خالية من الألياف الصناعية.

- يوصي باستخدام كريم ملطف للجلد.

- أما في حالة إصابة الطفل بحمو النيل، ينصح بوضع كريم للجلد مضاد للالتهابات على المنطقة المصابة، أو كريم مضاد حيوي يقدمه الطبيب المختص.

- الحرص على تناول طفلك المزيد من المياه والسوائل، للمساعدة في ترطيب الجسم، والتقليل من إفراز العرق.

- تجنب تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الأملاح، مثل: المانجو، الفراولة، المخللات.

- تناول الأطعمة التي تحتوي على فيتامين سي والزنك وفيتامين د، التي تساعد على الوقاية من حمو النيل، مثل: الجوافة، البرتقال، الليمون، والمكسرات، اللحوم، منتجات الألبان.

- من الضروري للأمهات في حالة إصابة الطفل بحمو النيل أو أي أمراض جلدية أخرى، تجنب احتكاك الطفل بالآخرين، أو لمسه، أو استخدام أي متعلقات شخصية من الآخرين.