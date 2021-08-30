ترطيب وتنعيم وتقشير.. خطوات العناية بالقدمين وعمل الباديكير للرجال (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

العناية بالبشرة والشعر والأظافر، لا تقتصر على الفتيات والنساء فقط، بل يحرص العديد من الرجال على الظهور بمظهر أنيق وجذاب، من خلال التطوير من هيئتهم وذاتهم طوال الوقت، بالذهاب لصالونات التجميل والحلاقة، وبات الرجال يهتمون بتقليم أظافرهم، وعمل الباديكير، مثل السيدات، من خلال الذهاب لمتخصصين، حتى يظهرون بشكل لائق يجذب السيدات إليهم.

ويُقدم «هُن» خطوات العناية بالقدمين والأظافر، وعمل الباديكير للرجال في المنزل، على طريقة الإعلامية رضوى الشربيني، التي شرحتها خلال تقديم برنامجها «هي وبس».

الباديكير المنزلي للرجال

مكونات الباديكير المنزلي للرجال

- ماء دافئ.

- صابون.

- فازلين أو كريم لليد والقدم.

طريقة عمل الباديكير لمنزلي للرجال

- توضع الأصابع في الماء بالصابون من 5 إلى 7 دقائق.

- انقع قدميك لمدة 10 دقائق على الأقل في ماء دافئ وملح.

- تُجفف الأصابع.

- يوضع الكريم على جوانب الأظافر.

إزالة الجلد الميت حول الأظافر

يُزال الجلد المتراكم حول الأظافر، من خلال استخدام المقص أو قلامة الأظافر، ويتم إزالة الزوائد الجلدية على جوانب الأظافر، ومن ثم قصها بالطول المفضل.

تنعيم وتقليم الأظافر

للحصول على شكل جذاب وأظافر ناعمة، يتم استخدام المبرد الخشبي، وليس المعدني، لتنعيم حافتها وإظهارها بشكل جمالي وأكثر أناقة.

وتأتي الخطوة التي تجعل أظافر الرجل تبدو بمظهر جذاب وأنيق يلفت انتباه النساء، من خلال ترطيب الجلد الذي يحيط الأظافر من جميع الاتجاهات، من خلال استخدام زيت جوز الهند.

فرك القدمين وتقشيرها

- يمكن للرجل تقشير القدمين من خلال استخدام مقشر، ووضعها في الماء مرة أخرى.

- لا يقتصر الأمر على التقشير فقط، بل يتبعها خطوة دهان القليل من كريم القدم، للتأكد من فركه جيدًا.

- يمكن للرجال تكرار هذة الخطوات مرتين أو ثلاث مرات كل شهر، وسيتم ملاحظة النتيجة بعد شهر ونصف.