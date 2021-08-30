لتجنب خطر «دلتا بلس».. 5 نصائح للحفاظ على صحة طفلك خلال فترة الدراسة

القاهرة - سمر حسين - ماما

تزامنا مع اقتراب العام الدراسي الجديد، بعد نحو 40 يوما، ما يزال فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، يزداد في التفشي السريع، إذ تعيش كثير من الأمهات حالة من القلق والتوتر الشديدين، خاصة عقب انتشار المتحور دلتا بلس، أحدث السلالات المتحورة لفيروس كورونا، خوفًا على تعرض أطفالهن للإصابة بالعدوى، عند الاختلاط داخل الفصول الدراسية.

نصائح صحية لأطفالك قبل بدء الدراسة

مجموعة من النصائح الصحية التي يجب على الأمهات جميعهن حول بلدان العالم المختلفة، اتباعها قبيل قدوم العام الدراسي، حرصًا على سلامة الأطفال، وتقليل خطورة التعرض للإصابة بفيروس كورونا المستجد، كشفتها سارة بروير طبيبة التغذية البريطانية الشهيرة، خلال تصريحاتها لصحيفة «ذا صن» البريطانية، تتمثل في الآتي:

1- الحفاظ على روتين النظافة

من المحتمل أن يكون طفلك، قد اعتاد بمرور الوقت على تنظيف يديه عدة مرات أثناء اليوم، ومن الأفضل الاستمرار في ذلك، ومساعدته على عدم الابتعاد عن تلك العادة اليومية، إذ أن غسل اليدين يساعد على تقليل منع انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد.

2- ممارسة التمرينات الرياضية

تساعد ممارسة التمرينات الرياضية لمدة ساعة يوميًا، طفلك على دعم جهاز مناعته، منها: المشي أو ركوب الدراجات، أو الذهاب إلى النادي والركض الخفيف، لتحفيز عمل كرات الدم البيضاء، وطرد البكتيريا من الشعب الهوائية.

3- الالتزام بوقت النوم

الالتزام بوقت النوم، يساعد طفلك على تقوية جهاز المناعة لدى طفلك أيضًا، إذ يجب عليكِ التأكد من أن غرفة نومه هادئة ومظلمة، لمساعدته على الاسترخاء بشكل جيد.

4- المشي إلى المدرسة

إن كان هذا ممكنًا أو متاحًا لطفلك، فمن الأفضل أن يتبع طريق مدرسته سيرًا على قدميه، كي يتمكن من الحصول على أكبر قدر من الهواء النقي.

5- تناول الخضراوات والفاكهة

الفاكهة والخضروات مليئة بالفيتامينات والعناصر الغذائية الأساسية، التي ستفيد جهاز مناعة طفلك بشكل كبير، إذ تساعد تلك المواد على تقوية عظامه، ومقاومة جسده الصغير للإصابة بالعدوى، وتحسين صحة شعره.