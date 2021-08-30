للتجديد.. طرق مبتكرة لإعداد الكيك داخل المنزل في خطوات بسيطة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تحرص العديد من السيدات وربات المنزل، على البحث عن كل ما هو جديد في عالم صنع الحلوى، وبشكل خاص تصنيع «الكيك» داخل البيت، رغبة في إسعاد أسرهن، لذلك يستعرض «هن»، مجموعة من أشهى وأحدث طرق تحضير الكيك داخل المنزل، على طريقة الشيف مروة مهنى، في برنامجها «شكل ولون»، المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

كيكة البطيخ

مقادير كيكة البطيخ

بطيخة سليمة منزوعة القشر.

كريمة مخفوقة باردة.

لوز مقشر أنصاف.

عنب.

توت مشكل.

خوخ مكعبات.

طريقة تحضير كيكة البطيخ

- تزين بالكريمة المخفوقة.

- تضاف الفواكه المختلفة وتقدم​.

كيكة صخرة الشيكولاتة

مقادير كيكة صخرة الشيكولاتة

10 صفار بيض.

50 جرام سكر.

50 جرام ماء.

300 جرام شيكولاتة سايحة.

350 جرام دقيق.

50 جرام كاكاو.

10 جرام بيكينج بودر.

10 أبيض بيض.

2 جرام ملح.

50 جرام سكر.

للتزيين

250 جرام شيكولاتة جناش.

250 جرام شكيولاتة مبشورة.

طريقة تحضير كيكة صخرة الشيكولاتة

- اخفقي أصفر البيض جيدا مع الفانيليا.

- في طاسة على النار ضعي 200 جم سكر مع الماء، ليصبح كراميل أبيض.

- اضيفي الكراميل إلى الخليط.

- اخلطي البيكينج بودر مع الدقيق مع الكاكاو، ثم اضيفي البيض والكراميل، واستمري في الخفق.

- لعمل المارينج اخلطي بياض البيض والملح والسكر، حتى يصبح لديكي كريمة بيضاء هشة، اخلطيها على العجين، ثم ضعيها في قالب فرن مدهون بالزبدة، وادخليها فرن ساخن حتى تنضج.

- زينيها بالشيكولاتة الجناش والمبشورة.

طريقة عمل كيكة غير مخبوزة

مقادير كيكة غير مخبوزة

1 ونصف كوب بسكويت.

ربع كوب شوفان.

نصف كوب بندق مجروش.

علبة لبن مكثف محلى.

4 ملعقة كبيرة زبدة.

كوب لبن.

2 كوب شيكولاتة مبشورة.

طريقة تحضير كيكة غير مخبوزة

- ضعي مكعبات زبدة على النار، ثم صبي عليها اللبن المكثف المحلى، وارفعيه عن النار، بمجرد أن تسيح الزبدة.

- ضيفي الشوفان والبسكويت المكسر والبندق المجروش وقلبي جيدا.

- ضعي زبدة مع اللبن واتركيهما حتى تسيح الزبدة على النار، ثم ضيفي الشيكولاتة المبشورة، واستمري في التقليب حتى تسيح الشيكولاتة.

- صبي الشيكولاتة على البسكويت في الصينية، ثم ادخليها الثلاجة حتى تجمد ثم قدميها مقطعة.