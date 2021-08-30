طريقة عمل الكبسة زي المحلات والمطاعم بأقل الإمكانيات

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تقع الأمهات طوال الوقت في حيرة، بشأن الطعام الذي ستعده كل يوم، ودائما ما تبحث عن كل جديد ومفيد لها ولأسرتها، ويمنحهم الطاقة والعناصر الغذائية المهمة التي تجعلهم في حالة توازن وثبات طوال الوقت، وتعتبر الكبسة من أكثر الأكلات المفضلة لدى الكثيرين، خاصة الأطفال الذين يفضلون تناولها بين الحين والآخر.

ويُقدم هُن خلال السطور التالية، طريقة عمل الكبسة بطريقة مبسطة، وعلى «قد الإيد» من خلال الشيف نجلاء الشرشابي.

مقادير الكبسة باللحمة المصرية

كيلو لحم.

كيلو أرز بسمتي.

بصلة مبشورة.

2 حبة طماطم مبشورة.

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

ملعقة صغيرة بهار كبسة.

ملعقة صغيرة كزبرة ناعمة.

7 فصوص حبهان.

10 حبات قرنفل أو مسمار.

ربع ملعقة صغيرة بودرة زعفران.

ربع ملعقة كركم.

2 معلقه كبيرة زبدة أو سمنة.

2 قرن فلفل أخضر حار.

طريقة عمل الكبسة باللحمة المصرية

- نغسل الأرز البسمتي وننقعه.

- نسخن الزبدة أو السمنة في قدرة الطبخ، ونضيف البصل المبشور، حتى يأخذ لون، ونضع البهارات والملح والفلفل والكزبرة والحبهان والقرنفل وورق اللورا واللومي، ونقلبها، ثم نضع عليها اللحمة لتأخذ لون ذهبي وتقفل المسام.

- نضيف الطماطم المبشورة والفلفل الأخضر الحار والماء المغلي ونغطي القدر، حتى تقترب من التسوية.

- نضع الأرز البسمتي عليها ونترك الأرز على نار عالية حتى يشرب المرق، ونضع بودرة الزعفران والكركم، كلا على حدة ونقلبهم، ونغطي القدر لمدة نصف ساعة.

طريقة عمل الكبسة

مقادير الكبسة

كيلو لحمة ضاني.

1 ونصف كوب أرز.

بصلة بيضاء.

فلفل رومي أخضر.

لومي.

قرنقل.

فلفل حار أخضر.

طماطم.

ثوم طازج.

زنجبيل طازج.

جزر.

صلصة طماطم.

زبيب.

قرفة عيدان.

قرفة مطحونة.

كركم.

نجمة الينسون.

حبهان فصوص.

ورق لورا.

فلفل أبيض.

ملح.

طريقة تحضير الكبسة

- شوحي البصل في الزيت على النار، ثم ضيفي الثوم المفروم والزنجبيل.

- ضيفي القرنفل والقرقة العيدان والمطحونة والحبهان والكمون وورق اللورا.

- ضيفي الفلفل الأبيض وصلصة الطماطم والطماطم المبشورة.

- ضيفي نجمة الينسون، ثم ضيفي الفلفل الحار، ثم الأرز، ثم ضيفي الماء الساخن والملح وقلبي الخليط.

- غطي الخليط وعند قرب تمام النضج ضيفي الزبيب.

- اتركِ الخليط حتى تمام نضج الأرز واللحمة، ثم اغرفي الكبسة وقدميها.