احذري ظهورها المفاجئ.. 4 علامات على الجلد تشير إلى إصابتك بأمراض القلب

القاهرة - سمر حسين - صحة

اكتشاف أمراض القلب مبكرًا، يساعد كثيرًا في علاجها أو السيطرة عليها، وعدم تدهور الحالة ووصولها إلى مرحلة النوبات القلبية، وغيرها من المضاعفات الخطيرة، إذ يعتبر جلد الإنسان من العلامات التي تدل على صحة القلب، لذلك يجب الحذر من بعض التغيرات الدقيقة، التي تطرأ على البشرة، والانتباه إليها جيدًا.

وعرضت «إكسبريس» البريطانية، عددا من التغيرات التي تطرأ على الجلد، مشددة على ضرورة الالتفات إليها والتعامل معها بجدية، لأنها في أغلب الظن، تشير إلى تطورات في القلب غير مبشرة.

الانتفاخ في القدم وأسفل الرجلين

التورم في القدمين والكاحل وأسفل الرجلين، من العلامات الواضحة، التي تشير إلى أن القلب ليس في صورة مطمئنة، فأمراض القلب تراكم السوائل في الساقين، ما يؤدي إلى التورم المرئي، فإذا لاحظت التورم في القدمين وأسفل الساقين، ولا يوجد سبب واضح، مثل إصابة تلك المنطقة، فيجب عليك فحصها من قبل الطبيب.

البقع الزرقاء أو الأرجوانية على الجلد

ظهور بقع زرقاء أو أرجوانية على الجلد، يعتبر علامة تحذيرية على انسداد في أحد الأوعية الدموية، ورغم أن بعض الأشخاص يعانون من تحول الأطراف إلى اللون الأزرق، عندما يصابون بحالة من البرد الشديد، لكن إذا كانت درجة الحرارة طبيعية، فتعد هذه إشارة إلى أن الدم لا يحصل على ما يكفي من الأكسجين.

وفي حالة ظهور البقع على أصابع القدمين، فإنها تسمى متلازمة «إصبع القدم الأزرق»، وإذا تركت دون علاج، ربما تتسبب في موت الجلد والأنسجة في المنطقة المصابة.

النتوءات الشمعية

تعد مجموعة من النتوءات الشمعية على الجلد، التي تشبه إلى حد ما الطفح الجلدي، علامة على ارتفاع نسبة الكوليسترول أو مرض السكري، وتتكون هذه النتوءات في الواقع من الكوليسترول الناجم عن مستوى مرتفع مثير للقلق من نوع من الكوليسترول، يعرف باسم الدهون الثلاثية في الدم.

ويؤدي ارتفاع الكوليسترول في الدم، إلى خطر الإصابة بأمراض القلب الخطيرة، لذلك يجب أن تتحرك على الفور لزيارة الطبيب.

الزوائد الشمعية الصفراء

ربما تظهر زيادات شمعية صفراء أو برتقالية على الجلد، إذا كان لديك مستويات غير صحية من الكوليسترول، فعادة ما تكون هذه الكتل غير مؤلمة، لكن هذا لا يعني أنها غير ضارة، وتميل إلى النمو في زوايا عينيك أو المؤخرة ساقيك أو في خطوط راحة يدك.