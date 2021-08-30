الامارات | مفاجأة فنية ضخمة في مصر: عفاف راضي تعود للغناء !

شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة فنية ضخمة في مصر: عفاف راضي تعود للغناء ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في مفاجأة فنية ضخمة قررت الفنانة الكبيرة عفاف راضي، العودة للغناء بعد غياب طويل، حيث تحيي حفلاً على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، وذلك في الساعة الثامنة من مساء الخميس المقبل.

ومن المقرر أن تقدم المطربة الشهيرة أشهر أغنياتها، مثل «ردوا السلام» و«هوا يا هوا» و«لمين يا قمر» و"قضينا الليالي".

كما تحيي راضي ذكرى الموسيقار الراحل بليغ حمدي من خلال غناء أشهر الأعمال الغنائية التي جمعتها معه.

وكشفت راضي عن سر قرار العودة لساحة الحفلات الغنائية، قائلة: «بعد تكريمي الذي أقدره جداً مؤخراً من موسسة الرئاسة، وظهوري في بعض الإطلالات التليفزيونية لمست من الجمهور من الحب والامتنان والشوق لأعمالي ما أعطاني دفعة قوية، كما أني لم أجد فرصة أنسب من الاحتفاء بذكرى بليغ حمدي للعودة لحفلات المسرح تكريماً له واعتزازا بأهم الأعمال الغنائية التي جمعتنا أمام الجمهور المصري».

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