الامارات | قصة يتداولها الأردنيون: تخلّى عنه أولاده وتقاسموا أملاكه وهو حيّ.. فأوصى بها لمرضى "كورونا"

شكرا لقرائتكم خبر عن قصة يتداولها الأردنيون: تخلّى عنه أولاده وتقاسموا أملاكه وهو حيّ.. فأوصى بها لمرضى "كورونا" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تداولت وسائل التواصل الإجتماعي في الأردن خلال اليومين الماضيين قصة لأحد المواطنين الأردنيين لم تؤكدها مصادر رسمية، لكنها انتشرت على ألسنة العديدين، ونشرت في صفحات عدد من المواقع الإخبارية.

وتروي القصة جحود الابناء لوالدهم، وتخليهم عنه بعد اصابته بالمرض، بل ومسارعتهم لتقاسم الإرث فورا.

وروى موقع (سرايا) الإخباري القصة على لسان صاحبها الذي قال : بعد عمر 60 سنة من التعب والعمل ، أمتلك الآن 4 محلات في السوق ، أعمل في واحد منها ، أما الثلاثة الأخرى المتبقية فهي مؤجرة ، بالإضافة إلى شقة سكنية أعيش فيها مع زوجتي، عندي ولدان ، وابنتان منحتهم كل الحقوق المادية ، وزوجتهم وهم يعيشون في بيوتهم المستقلة ، ولدي أحفاد كالورود ، نعيش حياتنا بهدوء دون أي منغصات.

بعد كورونا طلبت مني زوجتي إغلاق المحل حتى لا أصاب بالعدوى لكنني اصررت على العمل.

عندها قامت زوجتي بدعوة الأولاد جميعا مع عوائلهم، وصنعت لهم وليمة كبيرة لأجل أن يجبروني على ترك العمل ، ولم أكن أعلم بالأمر ، وحين أنهيت عملي مساء وعدت إلى منزلي، رأيت المائدة مليئة بالأكل والفاكهة ، ورأيت زوجتي مغمومة حزينة ، وحين سألتها عن السبب أخبرتني بالأمر، و كيف أن جميع الأولاد اعتذروا عن الحضور بحجج واهية.

فاتخذت قرارا أن أترك العمل، وبعد عدة أيام أتصلت زوجتي بالأولاد وأخبرتهم أنني مصاب بكورونا، فأخذوا يتصلون هاتفيا يسألون عن حالتي فتخبرهم زوجتي إنها تسوء يوما بعد يوم، حتى أخبرتهم فيما بعد بنقلي للمستشفى، وكانت تطلب منهم المجيء لرؤيتي ، لكنهم كانوا يعتذرون بأنهم يخافون التعرض للإصابة.

بعد عدة أيام أخبرتهم أنني توفيت، وأن الدولة تولت دفني، وأنها محجورة في منزلها، وبعد أربعة عشر يوما أخبرتهم أنها سليمة وليست مصابة.

قرر الأولاد مع عوائلهم زيارة والدتهم بعد وفاتي (الكاذبة)، فجاؤوا يبكون، ويرتدون ثياب الحزن، ومعهم علب تمر لزوم العزاء، وجلسوا مع والدتهم ( وأنا حاجز نفسي في إحدى الغرف) ، وبعد أن قرأوا الفاتحة على المرحوم أخرجوا أوراقهم لاستلام الإرث، ومعهم نموذج شرعي.. إذ كانَوا في فترة حجر والدتهم قد قسموا كل شيء بينهم (فقط الشقة منحوها لأمهم)..

كانت أمهم تتوسلهم أن ينتظروا حتى "الأربعين" لكنهم رفضوا ذلك، ولم يستمعوا إليها.

وحين أتموا كل شيء وانتهوا من التوزيع ، خرجتُ عليهم من مخبئي وفعلت بهم ما فعلت وطردتهم ، وانتبهت حينها أنني لم أكن أربي ذرية من أربعة أولاد ، إنما كنت أربي أربعة فيروسات كبيرة.

حينها صممت أن أبيع أملاكي جميعها .. وأهدي ثمنها لمعالجة مرضى كورونا.

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