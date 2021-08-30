احذر تناول الجمبري المجمد لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

الجمبري من الأطعمة التي يفضل الكثير من الأشخاص تناولها، وبالرغم من أن الطازج أكثر مذاقًا، ولكن بعض السيدات ليس لديهن وقتا لتقشيره وتنظيفه، لذا يلجأون إلى شراء المجمد، ولكن لتناوله العديد من الآثار السلبية، كما أوضح موقع "thailandmedical".

ترجع الآثار السلبية لتناول الجمبري المجمد نتيجة إضافة مادة Sodium Triplyphosphate المعروف أيضًا باسم pentasodium triphosphate أو STPP إليه، وهي مادة كيميائية متعددة الاستخدامات، تستخدم في منتجات التنظيف والمنظفات والصابون والدهانات والسيراميك والمنتجات الغذائية.

وغالبًا ما تستخدم كمادة حافظة في المأكولات البحرية مثل الجمبري للمساعدة في الاحتفاظ بالرطوبة أثناء التخزين والنقل، ويمكن لـ STPP أيضًا تحسين مظهر المأكولات البحرية والاحتفاظ بالمياه لزيادة وزن المنتج وبالتالي تكلفته.

ووجدت بعض الحقائق المثيرة للاهتمام حول هذه المادة الكيميائية، وهناك الكثير من الدراسات السريرية والبحثية التي ظهرت ربط هذه المادة الكيميائية بمجموعة من الحالات الطبية.

ومن المعروف أن تناول الطعام الذي يحتوي على مادة STPP حتى لو بكميات صغيرة، يتسبب في تهيج الجلد والعين والجهاز التنفسي، كما تم ربطها بآثار جانبية عصبية، مثل مشاكل القلب والأوعية الدموية.

وعلى الرغم من ذلك تسمح إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بالحفاظ على أن استخدام STPP كمادة حافظة للأغذية، كما تسمح الهيئات التنظيمية التايلاندية المحلية باستخدامها في المنتجات الغذائية.

كما أن مادة ميتابيسلفيت الصوديوم المضافة توجد أيضًا في الغالب في بعض القريدس المجمد والمأكولات البحرية واللحوم المجمدة والدواجن، وهي مادة كيميائية تسمح هيئة معايير الغذاء بغسل القريدس فيها لتحسين العمر الافتراضي ومنع "البقع السوداء" حيث يتغير لون القشرة وبالتالي تصبح غير جذابة بصريًا.