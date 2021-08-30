خبيرة: لهذه الأسباب يجب تناول مرق العظام يومياً

محمد اسماعيل - القاهرة - في الآونة الأخيرة، أصبح مرق العظام شائعًا للغاية، خاصة بين الأفراد المهتمين بالصحة والذين يتبعون نظامًا غذائيًا صحياً. وقد يتساءل الكثيرون عن الفوائد الصحية التي ينطوي عليها هذا النوع من الطعام.

مرق الطعام، هو حساء يتم صناعته عن طريق غلي عظام الحيوانات بالماء وإضافة بعض المكونات الأخرى مثل الملح والبهارات والخل. ويمكن إعداد مرق العظام باستخدام عظام أي حيوان بما في ذلك عظام الديك الرومي والسمك والضأن والدجاج.

ووفقاً لما قالته أخصائية التغذية أكريتي أرورا، فإن غلي العظام في الماء مع بعض الخل، يساعد على إطلاق العناصر الغذائية من نخاع العظام، وتكسير الأنسجة المحيطة به في الماء، مما يؤدي إلى الحصول على حساء مليء بالعناصر الغذائية، وفقا لموقع 24 الاماراتي.

وأضافت أرورا، أن مرق العظام يعزز فقدان الوزن لأنه يحتوي على نسبة عالية من البروتين ويجعل المرء يشعر بالشبع لفترة أطول، وبالتالي يعزز تقييد السعرات الحرارية. كما أنه يساعد في تقليل الالتهابات في الجسم ويشفي الأمعاء لاحتوائه على حمض أميني حيوي يسمى الغلوتامين الذي يعزز عملية الهضم.

ويساعد مرق العظام أيضاً في علاج هشاشة العظام ويحمي المفاصل، حيث يحتوي على الجيلاتين الذي يفككه الجسم لإنتاج الكولاجين الذي يمكن أن يحسن أعراض أمراض الركبة، مثل الألم والتصلب وضعف الوظيفة البدنية لدى الأشخاص المصابين بهشاشة العظام وضعف

المفاصل.

وقد يساعد جلايسين الأحماض الأمينية، الموجود في مرق العظام، على الاسترخاء حيث وجدت دراسات متعددة أن الجلايسين يساعد على تعزيز النوم وتحسين وظائف المخ، وفق ما أوردت صحيفة “إنديان إكسبرس”.