انسحاب ومنع و3 طلاقات.. 5 أزمات لـ مي حلمي خلال عامين

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أزمات عديدة واجهت مي حلمي خلال الفترات السابقة جعلتها دائما حديث متابعي وسائل التواصل الاجتماعي وتصدرها لـ «التريند» كان آخرها قرار نقيب الإعلاميين النائب الدكتور طارق سعده، بمنع ظهورها على شاشة أي وسيلة إعلامية لعدم تقنين أوضاعها مع النقابة ولمخالفتها ميثاق الشرف الإعلامي، وكان مجلس إدارة قناة الحدث اليوم، أصدر قرارا بإيقاف برنامج الحكم، الذي تقدمه المذيعة مي حلمي، بسبب ما حدث في حلقة السبت، خلال استضافتها الكابتن أحمد صالح.

وفي هذا الصدد تستعرض جريدة «الوطن»، أزمات مي حلمي خلال الفترة الماضية.

الطلاق 3 مرات

بعد عام ونصف العام من الزواج، قرر المطرب محمد رشاد الانفصال عن مي حلمي، وكان هذا الطلاق الثالث لهما، حيث كان رشاد، تعرض لمشاكل مالية وإنتاجية، وإثرها قررت مي الانفصال عنه، بعد زيجة لم تدوم أكثر من عام، وواجهت تلك الزيجة، مشاكل عدة فى البداية من الأسرتين، حيث توقف الزواج، ثم عاد مرة أخرى بعدها بعدة أشهر.

تامر شلتوت

واجهت مي حلمي في يوليو الماضي شائعات ارتباطها بالإعلامي تامر شلتوت، وهو ما نفاه الطرفان، وكانت الإعلامية مي حلمي نفت ما تردد من شائعات بشأن خطبتها من تامر شلتوت بعد تداول صورهما سويا على متن إحدى الطائرات، ما جعل مي حلمي تخرج عن صمتها وتنفي الأخبار المنتشرة وكتبت على ستوري «إنستجرام»: «هو أي حد يتصور معايا يبقى خطيبي ما تعقلوا بقى».

عمليات التجميل

شائعة إجراءها عمليات تجميل كانت محط اهتمام جمهورها أيضًا، حيث تطرقت له المخرجة إيناس الدغيدي خلال تقديمها برنامج «شيخ الحارة والجريئة» المذاع على شاشة «القاهرة والناس» في موسم رمضان 2020، فردت عليه مي بأنها صغيرة وابنة الثلاثين عاما ولا تحتاج للتجميل وإنها حتى اللحظة لم تفعل أي شيء سوى نفخ شفتيها.

الاعتزال عن العمل

فاجأت مي حلمي متابعيها بإعلان نيتها اعتزال العمل الإعلامي، ثم أعلنت عودتها للعمل في نفس اليوم، عندما ردت على تعليق إحدى المتابعات بأنها كانت تنوي الاعتزال لكنها استمعت لحديث المقربين منها.

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انسحاب من برنامجها

استضافت أحمد صالح، نجم الزمالك السابق، والمدرب العام السابق للفريق الأول لنادي سموحة، ووقعت مشادة بينهما، أدت لانسحاب صالح من البرنامج، وكانت مي تسأله عن رأيه في احتفالية الدوري، لكنها لم تترك له فرصة الرد، وتصاعد الحديث بينهما لينتهي بترك الضيف الحلقة والخروج على الهواء، ليتم ظهور البرنامج على صفحة القناة وينهال جميع الجماهير على مي حلمي بالهجوم والانتقادات المتواصلة.