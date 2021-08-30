«مو سارة»: فيه بنات بتحب الكورة بس بيتكسفوا يلعبوا

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كشفت سارة عصام، كابتن مصر والمحترفة في نادي ستوك سيتي الإنجليزي، تفاصيل تحقيق فريق الكرة النسائية فوزين متاليين في البطولة العربية، قائلة إنّ البطولة تشكل إعدادا مهما للفريق وإثباتا بأنه عاد بقوة بعد توقف 4 سنوات، وبعدما صمم الرئيس عبدالفتاح السيسي على عودة المنتخب المصري للكرة النسائية.

المنتخب ضمن الصعود لنصف نهائي البطولة العربية

وأضافت «عصام»، خلال لقاء عبر «زووم» ببرنامج «التاسعة»، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، الأحد، أن المباراة الأولى في البطولة كانت أمام السودان وفاز المنتخب المصري باكستاح 10 – صفر، والمبارة الثانية كانت أمام لبنان وفاز المنتخب برباعية نظيفة، والمباراة الثالثة ستكون أمام تونس وستلعب اليوم الاثنين، وبغض النظر عن نتيجة اللقاء فإن المنتخب ضمن الوصول لنصف النهائي.

المباريات مع الأردن والجزائر ستكون تحديا

وتابعت: «أحنا عاوزين نأكد أننا رجعنا بقوة، ونمثل مصر بشكل كويس في الكرة النسائية عشان نمنح أمل للبنات الصغيرة اللي عاوزة تلعب كورة، أحنا محترمين ومهتمين بالفرق كلها في البطولة العربية، واتفرجنا على فريق الأردن والجزائر، والماتشات معاهم هتكون كويسة وهيبقى فيه تحدي ما بينا وما بينهم».

سارة: بحب الكورة من صغري ومهتمتش بكلام الناس أو نظراتهم

وعن مناداة البعض لها باسم «مو سارة» على غرار «مو صلاح»، قائلة: «أنا لعبت كورة عشان دايما بحب لما أعمل حاجة مهتمش بكلام الناس ونظراتهم، وأنا صغيرة كنت بحب الكورة وببقى عاوزة ألعبها لما بشوف أخويا بيلعبها، وكنت ببقى عاوزة ألعب لما بلاقي مجموعة عاوزة تلعب كورة بس بيبقوا مكسوفين أنهم يروحوا ويلعبوا، فيه بنات شخصيتها مش عندها الجرأة الكافية».

الكابتن سارة: أهلي دعموني في ممارسة الكورة

وعن التحاقها بنادي «ستوك سيتي»، قالت إنها كانت في البداية تمارس رياضة كرة سلة، «كنت موهوبة جدا، وكنت بلعب كورة في المدرسة بس قولت هل فيه نادي أو هل أقدر أكمل في اللعبة دي كمحترفة، بس سعيت وبدأت أدور واسأل وأهلي دعموني جدا، فبدأت في أكاديمية وادي دجلة، وبعد كدة انتظرت تجيلي فرصة أسافر إنجلترا واعمل اختبارات وألعب في نادي هناك وبالفعل ده حصل».

بعد البطولة هتخرج.. هبقى كابتن ومهندسة في نفس الوقت

ولفتت أنها بجانب ممارسة الرياضة فأنها تدرس الهندسة في إحدى الجامعات البريطانية، «هخلص البطولة وبعديها هحضر حفلة التخرج، البنت ممكن تعمل أكتر من حاجة ليه البنت متبقاش مهندسة وكابتن في نفس الوقت».