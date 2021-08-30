هل تعاني من دهون البطن؟.. إليك 5 نصائح تساعدك على التخلص منها دون ريجيم أو رياضة

محمد اسماعيل - القاهرة - دهون البطن هي مجموعة من الدهون الحشوية العنيدة التي ليست فقط غير جذابة، بل مقلقة للغاية عندما يتعلق الأمر بصحتنا، واستهدافها للتخلص منها يختلف عن التخلص من الوزن الزائد بشكل عام.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إبنديا"، فهناك خطوات بسيطة تساعدك على التخلص من هذه الدهون دون أي مجهود، وفقا لروسيا اليوم.

وعرضت الصحيفة بعض الطرق التي يمكنك من خلالها حرق دهون البطن دون اتباع نظام غذائي وحتى ممارسة الرياضة.

1. التحكم في كمية الطعام هو المفتاح واللجوء إلى الأطباق الأصغر حجما

يعني التحكم في كمية الطعام على طبقك وإبقاء تناول الطعام تحت السيطرة. في كثير من الأحيان، نميل إلى الإفراط في تناول الطعام، مما قد يؤدي إلى زيادة السعرات الحرارية وزيادة الوزن بشكل غير ضروري.

بمساعدة التحكم في الكمية لا يمكنك فقط خسارة بعض الكيلوغرامات والحفاظ على السعرات الحرارية الزائدة، ولكن يمكنك أيضا فقدان بعض دهون البطن والحفاظ على وزن صحي على المدى الطويل.

2. كل ببطء وامضغ طعامك بشكل جيد

عندما تتناول وجبتك، تذكر أن تأكل ببطء وأن تمضغ طعامك بشكل صحيح. يساعدك هذا على تكسير طعامك بشكل أكثر كفاءة، مما يسهل هضمه في معدتك. إلى جانب ذلك، يضمن الهضم الأفضل شبعا أفضل لفترات أطول من الوقت.

3. تحكم في التوتر ونم بشكل كاف

غالبًا ما تعيق قلة النوم عملية فقدان دهون البطن. توصلت الأبحاث إلى أن قلة النوم لدى الأشخاص يمكن أن تؤدي إلى زيادة كبيرة في الوزن وقد تجعل من الصعب عليهم تقليل دهون البطن.

قلة النوم يمكن أن تؤدي إلى التوتر وتسبب أيضا ارتفاع مستوى الكورتيزول (هرمون التوتر) لديك وتزيد أيضا من الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة عالية السعرات الحرارية.

لذلك، من المهم التأكد من حصولك على ما لا يقل عن 7-8 ساعات من النوم يوميا وإدارة التوتر بكفاءة.

4. تحكم في وضعيتك

سواء كنت تعمل أو تقوم بأي شكل آخر من أشكال العمل، فمن المهم أن تتحقق من وضعيتك. غالبا ما نتجاهل الضرر الأكثر وضوحا الذي نتسبب فيه لأنفسنا نتيجة وضعية الجسم الخاطئة.

يمكن أن تكون دهون البطن نتيجة لذلك. يساعدك التمسك بوضعية جيدة على إشراك عضلات المعدة ومنطقة البطن أيضا.

5. اشرب الكثير من الماء

الماء جزء مهم من رحلتنا لفقدان الوزن. من خلال بدء يومك بشرب كوب من الماء أو تناول كوب من الماء قبل الوجبة مباشرة، يمكن أن يرطب جسمك، ويعزز التمثيل الغذائي في الجسم، وهذا بدوره يشبع جوعك ويبقيك ممتلئا لفترات أطول من الوقت.

يمكنك أيضا تناول شاي الأعشاب الدافئ أو الماء العذب بالليمون، مما يقلل من جوعك.