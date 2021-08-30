حيل تجميلية للعناية بالبشرة وتفتيح اللون

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

الخيار رغم أنه من الخضروات إلا أن فوائده التجميلية التي تعود بالعناية بالبشرة لا تعد ولا تحصى، ويمكن إدخاله والاعتماد عليه في الكثير من الوصفات والخلطات التي تعمل على العناية بالبشرة، وتساهم في حل مشاكلها، إذ أنه يتميز بالخصائص المرطبة المزيلة للاحتقان.

وعرضت «العربية»، عددا من الحيل التجميلية التي يمكن استخدام الخيار بها، للعناية بالبشرة بأكثر من طريقة مختلفة.

في نظافة البشرة

لوشن الخيار

يمكن استخدام الخيار كـ«لوشن» من خلاله طهيه في القليل من الماء، ثم الاحتفاظ به واستخدامه كـ لوشن منقي للبشرة.

حليب منظّف

يمكن أيضًا عصر نصف حبة من الخيار وخلطها مع نفس المقدار من الحليب، ثم استخدامه كمنظف للبشرة لكن ينصح بتنظيف الوجه والعنق به في الصباح والمساء، إذ أنه يتمتع بالخصائص المنعشة والمنشطة، ثم لابد من شطف الوجه بالماء الفاتر أو اللوشن.

تنظيف البشرة الجافة أو الحساسة

يمكن الاكتفاء بمسح البشرة الجافة أو الحساسة بدوائر قطنيّة مبللة بعصير الخيار.

أقنعة متعددة الاستعمالات

قناع يناسب البشرات الحساسة

يمكن هرس نصف حبة من البطيخ الأصفر وحبة من الخيار، ثم إضافة ملعقة كبيرة من الكريمة الطازجة إلى الخليط ويتم تطبيقه على الوجه والعنق لمدة 20 دقيقة قبل شطفه بالماء المنعش.

قناع مقشّر

هرس حبة من الخيار مع ملعقة كبيرة من الزبادي وملعقة كبيرة من طحين الشوفان، ثم إضافة نقطتين من زيت اللافندر الأساسي إلى هذا الخليط (اختياري)، وتطبيق ذلك على الوجه مع تجنب منطقة العين، ويتدلك القناع بحركات دائرية على الجبين، والأنف، والذقن للاستفادة من مفعوله المقشر، ويترك على البشرة لمدة 15 دقيقة قبل إزالته وشطف البشرة بالماء الفاتر.

قناع يعيد الحيوية إلى البشرة

يتميز الطين بفوائده المتعددة، الذي يساعد على تصريف السموم، إزالة الشوائب، التآم الندبات، تنقية البشرة، وإعادة الحيوية إليها، والطين الأخضر يناسب البشرات الدهنيّة، العادية، والمختلطة، أما البشرات الجافة فتحتاج إلى الطين الأبيض الذي يتميّز بخصائص منعّمة.

قناع معزّز للإشراق

يعمل هذا القناع على تفتيح لون البشرة، وتحضيره من خلال تقشير نصف حبة من الخيار وهرسها ثم إضافة القليل من الحليب السائل إليها للحصول على هريسة يسهل تطبيقها على بشرة الوجه وتركها لحوالى 20 دقيقة قبل إزالتها وشطف الوجه بالماء الفاتر.

لعلاج الهالات الداكنة والعُدّ الوردي

مكعبات ثلج الخيار

يكفي وضع عصير الخيار في قالب للثلج ولف المكعبات التي تم الحصول عليها بقطعة قماش ثم تمريرها على الهالات الداكنة للتخفيف من حدتها.