الامارات | دبي تستضيف أكبر مهرجان للرياضات الإلكترونية و«الكومي كون» وثقافة «البوب واليوتيوب»

شكرا لقرائتكم خبر عن دبي تستضيف أكبر مهرجان للرياضات الإلكترونية و«الكومي كون» وثقافة «البوب واليوتيوب» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأكيداً لمكانة دبي الرائدة مركزاً عالمياً لصناعات تكنولوجيا المستقبل، ووجهة رائدة لتطوير الرياضات الافتراضية والمحتوى الرقمي على مستوى المنطقة والعالم، أعلنت براند دبي، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، عن استضافة دبي للنسخة الأولى من مهرجان الرياضات الالكترونية والقصص المصورة وثقافة البوب واليوتيوب POPC Live، الأول من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط، الذي سيقام في مارس 2022.

ويستمر المهرجان، الذي تنظّمه شركة غالاكسي رايسر Galaxy Racer (GXR)، إحدى الشركات الرائدة في مجال الرياضة الإلكترونية ومقرها دبي، بالتعاون مع شركة الترفيه Waverider، على مدى خمسة أيام، تشمل العديد من الفعاليات والأنشطة المتنوعة التي ستقام للمرة الأولى على مستوى المنطقة، والتي تشمل الرياضات الإلكترونية والقصص المصورة (الكومي كون)، وثقافة «البوب» لهواة «اليوتيوب».

وجهة رائدة

وفي السياق، قالت نهال بدري، مديرة «براند دبي»: «إن استضافة مهرجان POPC Live الأكبر من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط للمرة الأولى في دبي تأتي في إطار تعزيز مكانة دبي وجهةً رائدة لصناعة المستقبل، وضمن الجهود التي يقودها المكتب الإعلامي لحكومة دبي لتحويل المدينة إلى مركز عالمي لصناعة الرياضات الافتراضية، ومنصة لإقامة وتنظيم واستقطاب بطولات عالمية يشارك فيها أفضل اللاعبين وأشهرهم من مختلف أنحاء العالم».

وأضافت بدري أن «استضافة دبي مثل هذا المهرجان وغيره من الفعاليات العالمية التي تنظمها دبي ضمن أجندتها السنوية، تأتي كجزء من جهودنا الرامية لإبراز مكانة دبي وجهةً عالمية رائدة في مجال الرياضات الالكترونية والمحتوى الرقمي، واظهار تفرّدها في الاحتفاء بالطاقات والمواهب الابداعية، بما تمتلكه من بنية تحتية عالمية تمكنها من تحقيق الريادة في هذا المجال».

وأشارت مديرة براند دبي إلى أن الشراكة بين Galaxy Racer و Waverider تدعم تشجيع المواهب والإبداع وريادة الأعمال، وستسهم في تعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للترفيه والفعاليات الرياضية الافتراضية.

مشاهير وعلامات

من جهته، قال عرفات علي خان، الرئيس التنفيذي Waverider «يسعدنا أن نحظى مرة أخرى بفرصة المشاركة في تطوير أكبر حدث لثقافة البوب في المنطقة، حيث سيضم المهرجان أبرز المشاهير والعلامات التجارية من جميع أنحاء العالم، كما سيركز على الإبداع وإبراز المعنى الحقيقي للمجتمع. وبالإضافة إلى إبراز أفضل محتوى في Waverider، ينصب تركيزنا على المحتوى الجديد والملكية الفكرية من المنطقة إلى المنطقة. وسيكون POPC Live! واحداً من العديد من الفعاليات التي تهتم بالمحتوى الرقمي، والتي من المقرر إقامتها في الأشهر المقبلة».

وقال بول روي، الرئيس التنفيذي لشركة غالاكسي رايسر: «يسرنا العمل مع Waverider، إحدى الشركات الرائدة في إقامة الفعاليات الخاصة بثقافة البوب في المنطقة، لإقامة POPC Live! في دبي. فهذه التجربة، بالإضافة الى خبرتنا في مجال الألعاب والرياضات الإلكترونية، وتطوير المحتوى وعلاقتنا مع مهرجان GIRLGAMER Esports العالمي، توضح مدى ضخامة هذا الحدث، حيث سيكون أكبر احتفال بثقافة البوب والألعاب والرياضات الإلكترونية في المنطقة على الإطلاق».

فعاليات مفتوحة للجمهور

تتنافس أفضل الفرق العالمية في البطولات التي سيشهدها الحدث من أجل الفوز بالعديد من الجوائز المالية القيّمة. كما ستستضيف The Zone أيضاً نهائيات GIRLGAMER World، بالإضافة إلى العديد من البطولات المجتمعية التي تستضيفها Galaxy Racer والتي ستكون مفتوحة للجمهور.

كما سيكون باستطاعة محبي القصص المصورة الهزلية، أو ما يعرف «بالكومي كون»، الاستمتاع بالعديد من الفعاليات التي تتضمن ركن الفنانين ونادي السينما ولقاء المشاهير. بالإضافة الى ذلك، ستضم منطقة العارضين في المهرجان بعضاً من أكبر ناشري الألعاب الإلكترونية ودور الكتب المصورة وشركات الألعاب والعلامات التجارية للأفلام والتلفزيون.

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